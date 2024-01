Un homme nourrit les chacals de ses propres mains, sa vidéo cartonne Société Par: Rédaction 07 Janv. 2024 à 0

Un homme nourrit les chacals de ses propres mains, sa vidéo cartonne Société Par: Rédaction 07 Janv. 2024 à 07:59 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo ÀBejaïa, en ces temps de froid, un amoureux de la nature a pensé aux bêtes sauvages. Il nourrit quotidiennement tant qu’il peut les chacals et son geste est unanimement salué sur les réseaux sociaux. Slimane Titouh est un citoyen du village Metchik, dans la commune de Boudjellil (Béjaïa). Il se distingue des autres amoureux de la nature par une action insolite qu’il fait régulièrement : nourrir les animaux sauvages qui vivent dans les forêts aux alentours de son village. Parmi ces bêtes, une qui a particulièrement une mauvaise image auprès de la population locale, le chacal, ennemi des éleveurs d’ovins et des aviculteurs. Mais Slimane nourrit volontiers les meutes de chacals qui peuplent la région. Dans une vidéo, on le voit arriver en bord de route et lancer des signaux sonores. Habitués, deux chacals apparaissent. Bejaïa : il nourrit les chacals de ses propres mains Le premier, audacieux, vient jusqu’au bonhomme et se met à avaler les restes qu’il a apportés dans des sachets en plastique. Il va même jusqu’à manger dans la main de son bienfaiteur. L’autre bête, timide, s’approche à pas hésitants, s’empare d’un sachet et s’éloigne pour déguster tranquillement son contenu. On croirait des chiens de compagnie dociles et bien dressés. L’image est assez inhabituelle, tant les chacals traînent auprès des habitants une réputation de bêtes féroces et dangereuses. Même s’il est difficile de tordre le cou à cette croyance, le geste de Slimane Titouh suscite l’admiration. Non pas parce qu’il a su apprivoiser des animaux réputés indomptables, mais pour sa grande sensibilité en venant au secours des bêtes sauvages en ces temps de froid et de manque de nourriture dans les forêts. Sur Facebook, la vidéo a été vue 3 millions de fois et aimée 85.000 fois. Des chiffres qui en disent long sur l’admiration que suscite son geste insolite sur les réseaux sociaux.