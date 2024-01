« Je n’ai pas ciblé l’Algérie en rendant hommage au Maroc et à son roi », Faudel (vidéo) Par Boumediene Helali 12 janvier 2024 à 13:58 Au lendemain de la sortie de son dernier tube, « Chokran », dans lequel il réitère sa flamme pour le « Maroc et pour son roi », le Petit Prince du Raï, Cheb Faudel, de son vrai nom, Faudel Belloua, a tenu à « mettre les points sur les i ». En effet, lors d’une conférence de presse animée au Maroc, Faudel a déclaré que « Cette chanson n’a pas pour but de créer des tensions avec l’Algérie », a-t-il indiqué en premier. Expliquant la « vocation » de sa dernière chanson, Faudel a ajouté, « J’ai interprété cette chanson pour remercier le Maroc. Je l’ai fait avec cœur, sans prétention et sans vouloir susciter quelconque polémique en rapport avec la politique. C’est juste un simple cadeau en guise de remerciement au Maroc, je vous le jure », dit-il. Conscient des critiques qu’il a reçus suite à ses dernières déclarations sur l’Algérie, le désormais chanteur marocain d’adoption a dit, « l’Algérie est mon pays, le Maroc est mon pays de cœur. Je ne veux pas avoir des problèmes en Algérie ». Chanson et politique : Faudel se blanchit Revenant sur les nombreuses polémiques qui ont animé la toile suite à ses dernières sorties médiatiques sur l’Algérie, Faudel, l’interprète de la célèbre chanson « Tellement je t’aime » a dit, « je voudrais préciser que je ne fais pas tout cela pour avoir des problèmes. Le Maroc est un pays qui m’a accueilli, ce geste symbolique a pour vocation de le remercier. Je voulais montrer ma gratitude envers le royaume et son roi. En tant qu’artiste, je chante dans de nombreux pays du globe, je ne souhaite pas avec des ennuis avec mon pays. Je n’ai pas ciblé l’Algérie en rendant hommage au Maroc et à son roi », dit-il. Sur ses liens avec le Maroc, Faudel, a indiqué, « Ma femme est marocaine. Mes enfants sont marocains. J’ai eu la nationalité marocaine, mais je suis toujours algérien dans le cœur. Je suis né en France dans une famille algérienne. Ma chanson ‘’ Chokran’’ est simplement un humble-cadeau en signe de gratitude envers le Maroc qu’est un pays avec de grandes traditions, une belle histoire et qui a l’habitude d’accueillir, à bras ouverts, des gens de partout », a-t-il déclaré.