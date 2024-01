SETIF : 2023, année de forte impulsion du tourisme thermal janvier 3, 2024 REDACTION region 0 L’année 2023 au

SETIF : 2023, année de forte impulsion du tourisme thermal janvier 3, 2024 REDACTION region 0 L’année 2023 aura été marquée, dans la wilaya de Sétif, par une forte impulsion du tourisme thermal à la faveur du Forum international dédié à cette branche du tourisme qui s’en est trouvée « dépoussiérée ». Les recommandations de cette rencontre avaient appelé à encourager l’investissement dans ce domaine qui s’impose, de plus en plus, en tant que précieux instrument de promotion de la destination Algérie, tout en constituant un outil efficace pour le développement économique durable. En réalité, même si d’aucuns considèrent que le thermalisme et ses nombreux atouts touristiques n’ont pas toujours été suffisamment mis en lumière dans la wilaya de Sétif, il est malgré tout observé une demande croissante pour ce type de tourisme en raison, surtout, des vertus thérapeutiques reconnues des bains thermaux. Au cours de l’année 2023, la wilaya de Sétif a décidé de donner « un coup de fouet » au tourisme thermal dont le développement à travers, notamment, la modernisation et la mise à niveau des moyens d’exploitation et la formation d’un personnel compétent en matière d’accueil et de prise en charge, ne peut que s’inscrire en droite ligne des efforts de développement du tourisme en Algérie. Le Forum international sur le tourisme thermal, organisé le 28 octobre dernier au Park Mall de Sétif, avait offert l’opportunité de présenter et de mettre en valeur les stations thermales ouvertes au public dans cette wilaya dont les responsables se disent déterminés à redorer le blason de cette activité qui reste, dans la région des Hauts plateaux, un pilier-clé du développement économique en raison des importantes opportunités d’investissement qu’elle offre. Le Forum, inauguré par le ministre du Tourisme et de l’artisanat, Mokhtar Didouche, en présence du directeur général de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, du président du Conseil du renouveau économique algérien, des ambassadeurs et représentants des ambassades de plusieurs pays tels que la Bulgarie, la Croatie, l’Arabie saoudite, l’Egypte, la Turquie, la Jordanie et la République Tchèque, en plus d’experts en la matière, a permis de mettre en avant les privilèges accordés par l’Etat au titre de la nouvelle loi sur l’investissement. Il a également contribué à offrir de réelles opportunités d’investissement dans ce secteur du tourisme, aux perspectives prometteuses, en impliquant tous les acteurs du domaine du thermalisme, à l’image des investisseurs locaux et étrangers intéressés par le développement du thermalisme et de la thalassothérapie conformément aux normes internationales. Sétif dévoile son potentiel et ses atouts en matière de tourisme thermal Le Forum international sur le tourisme thermal organisé à Sétif a aussi – et surtout – permis de dévoiler le riche potentiel et les innombrables atouts de cette wilaya dans le domaine du tourisme thermal. Le directeur du Tourisme et de l’Artisanat de Sétif, Moussa Zahed, avait indiqué à l’APS, en marge de la rencontre, que « si la wilaya de Sétif dispose d’un riche potentiel en matière de tourisme, le thermalisme arrive en tête des atouts proposés par la région des Hauts plateaux, d’autant que les sources thermales de la wilaya, éminemment importantes, se caractérisent par leurs bienfaits pour la santé ». M. Zahed avait évoqué, dans ce contexte, des « propriétés thérapeutiques avérées et reconnues, des eaux chaudes d’une température de de 42 à 55 degrés Celsius ». Des sources « situées, ce qui ne gâte rien, au cœur de panoramas superbes, faisant de la région une destination touristique à laquelle il ne manque pas grand-chose pour attirer des touristes par milliers, nationaux et étrangers ». Les quatre stations thermales qui se détachent des 13 sources exploitées, en raison de l’effort qui y a été consenti en matière de modernisation, d’équipements et d’aménagements, sont réparties sur les communes de Hammam Guergour, de Hammam Sokhna, d’Ouled Tebbane et d’El Hamma, au Nord et au Sud de Sétif, dont les eaux, à la teneur élevée en calcaire, en phosphore, en chlorure de sodium, en soufre et autres, sont fortement recommandés pour le traitement de l’arthrite, des maladies osseuses, des infections cutanées, des muqueuses, des maladies pulmonaires et autres pathologies. Le même responsable a précisé que les stations thermales de la wilaya (4 bains traditionnels et 9 stations modernes) ont attiré, au cours de l’année 2023, plus de 414.000 curistes. Un chiffre encourageant qui ouvre des horizons touristiques prometteurs dans une région qui a tout pour devenir l’une des capitales algériennes du thermalisme. D’autant, a également estimé M. Zahed, que le traitement de différentes affections par les eaux thermales « tend à devenir un phénomène de société », de plus en plus de visiteurs y séjournant à la recherche de soins et de confort physique. La commune de Hammam Sokhna (sud-est de Sétif), connue pour ses nombreuses sources d’eau chaude, est de plus en plus attractive et jouit d’une renommée régionale et nationale. Forte de 7 stations thermales, dont 5 modernes et 2 bains traditionnels, Hammam Sokhna, commune verdoyante traversée par la route nationale n 75 desservant le Sud du pays, entend bien tenir le rôle de chef de file du thermalisme dans la wilaya de Sétif. APS