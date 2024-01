A 48h du match Algérie-Angola : Les Verts sont prêts 14/01/2024 mis à jour: 17:14 Yazid Ouahib 318 Les Ver

A 48h du match Algérie-Angola : Les Verts sont prêts 14/01/2024 mis à jour: 17:14 Yazid Ouahib 318 Les Verts se sont dejà projetés sur le match contre l’Angola, prévu lundi 15 janvier à Bouaké. L’heure de vérité a sonné pour les 24 équipes du tournoi. Bien sûr, chacune a ses ambitions qui ne sont pas les mêmes. Elles sont classées en plusieurs catégories. L’Algérie fait partie du peloton de tête avec le Sénégal, détenteur du titre, l’Egypte, le Maroc, le Mali, la Côte d’Ivoire, le pays organisateur, le Mali, la Tunisie, le Nigeria et le Cameroun. Les sélectionneurs des équipes citées ont tous clamé que le «le statut de favori n’est pas notre apanage. Il faut voir avec les autres». C’est un discours normal, de circontance qui vise à éloigner la pression sur les joueurs. En réalité, ils visent le même objectif. Aller au bout de la compétition et rentrer à la maison avec le trophée. L’équipe d’Algérie s’est préparée avec cette légitime ambition, celle de reconquérir la place de leader en Afrique, comme en 2019. Tout a été fait dans ce sens par la fédération qui a mis la sélection dans les meilleures conditions possibles. Un stage de 10 jours à Lomé, capitale du Togo, ponctué par deux matchs victorieux ( 3-0 contre la sélection A’ du Togo et une large victoire 4-0 face au Burundi ). Selon les échos parvenus de Lomé, le stage s’est bien passé. Les conditions d’une bonne préparation étaient réunies. La suite était tout aussi excellente. A Bouaké où les Verts evolueront en compagnie de l’Angola, du Burkina Faso et de la Mauritanie, la sélection a pris ses quartiers dans un hôtel près du stade, réservé en totalité à l’équipe d’Algérie. Durant les 4 jours qui sépareront le match contre l’Angola, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a préparé le plan de bataille comme il le souhaitait, loin des yeux de ceux qui rêvent de battre l’Algérie. Mis à part l’attaquant Mohamed Amine Amoura, suspendu pour le match contre l’Angola, tous les autres joueurs présents à Bouaké sont prêts à prendre part à la première rencontre à Bouaké. Des doutes ont entouré la présence du gardien Rais Wahab M’bolhi avec le retour à l’entrainement de ce dernier. Sauf surprise de dernière minute, le coach Djamel Belmadi a déjà en tête les noms des joueurs qui joueront en défense. Atal et Ait Nouri sur les côtés et la paire Mandi-Bensebaini dans l’axe. Au milieu du terrain, ils sont 5 voire 6 à se disputer les 3 ou 4 places en jeu, selon le plan de jeu arrêté par le sélectionneur. La concurrence sera rude dans cette zone avec Bennacer, Bentaleb, Aouar, Chaibi, Zerrouki, Feghouli et Boudaoui. Pratiquement deux milieux de terrain de valeur égale. Même chose en attaque où le capitaine Ryad Mahrez est sûr d’être partant dans tous les schémas de jeu. Les pointes Islam Slimani et Baghdad Bounedjah devraient alterner devant, en attendant le retour de Mohamed Amine Amoura qui purge un match de suspension. Le mot de la fin. Djamel Belmadi titularisera-t-il Youcef Belaili sur le côté gauche ou lui préférera-t-il le jeune Fares Chaibi qui excelle dans cette zone de terrain ? Adam Ounas sera lui aussi une bonne pioche dans la variété du jeu en attaque.