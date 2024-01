Algérie - Angola : Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 ? FOOTBALL Lundi à 21 heures, les Fennecs entrent en lice dans une compétition où ils visent le titre 20 Minutes avec agences Publié le 15/01/24 à 01h49 — Mis à jour le 15/01/24 à 01h56 L'Algérie, double championne d'Afrique, affronte l'Angola, son principal rival du groupe. Les Fennecs restent sur trois nuls et une défaite face à cet adversaire. La rencontre se jouera sur la pelouse du Stade de Bouaké. L’Algérie est en quête de revanche. Après leur élimination au premier tour de la dernière édition, les Fennecs abordent cette Coupe d'Afrique des Nations avec les dents longues. Pour ce premier match face à l’Angola, les Verts ne visent rien d'autre que la victoire pour prendre la tête de leur groupe. À quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de la CAN Algérie - Angola La rencontre sera diffusée le lundi 15 janvier 2024 à 21 heures sur beIN Sports 1, en direct pour les abonnés. L’Algérie, de retour après l'échec en finale en 2021 Double championne d’Afrique, la sélection de Riyad Mahrez espère remporter son troisième trophée dans la compétition en Côte d'Ivoire. Même s'ils sont favoris, les Algériens devront confirmer leur statut sur le terrain. Il faut dire qu'ils n'ont plus perdu depuis 14 mois, ce qui donnent de la confiance aux hommes de Djamel Belmadi. L'objectif assumé est de répéter l'exploit de 2019, quand ils avaient soulevé le trophée. 12 de ces champions sont d'ailleurs toujours dans le groupe. Mais depuis, ils ont terminé derniers de leur groupe lors de la dernière édition, derrière la Sierra Leone, et ne se sont pas qualifiés pour le Mondial au Qatar. En face, l'Angola, qui n'a plus perdu depuis juin 2001 face aux Algériens, sait qu'elle a des arguments à faire valoir. Elle est loin de s'avouer vaincue d'avance dans ce groupe D.