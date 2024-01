ALG - ANG (1-1) : Les notes des Verts PAR WALID L LUNDI 15 JANVIER 2024 Algérie Angola Contraints à concéder l

ALG - ANG (1-1) : Les notes des Verts PAR WALID L LUNDI 15 JANVIER 2024 Algérie Angola Contraints à concéder le match nul par une bonne défense de l'Angola, d'abord dominateurs en première période avant de reculer en seconde, les Verts débutent moyennement leur Coupe d'Afrique des Nations. Anthony Mandrea (6) : Il n'a eu que très peu de travail et il l'a bien fait. Pris à contre-pied sur le penalty adverse, on pourrait éventuellement lui reprocher d'avoir été un peu lent à se relever, mais ce serait probablement lui faire un faux procès. Youcef Atal (4) : Le fait que le jeu des Verts ait quasi exclusivement penché à gauche démontre bien que Youcef Atal n'était pas au meilleur de sa forme. Remplacé par Kévin Guitoun (80'), pas inintéressant pendant ses quelques minutes sur le terrain. Aïssa Mandi (5) : Difficile de dire quoi que ce soit sur le match de Mandi. Appliqué, il n'a pas eu une montagne de travail à faire et s'est contenté d'être sérieux. Ramy Bensebaïni (5) : Lui était un peu moins serein. Auteur d'une vilaine faute en première période qui lui a valu un jaune, le joueur du Borussia Dortmund aurait pu faire mieux. Rayan Aït-Nouri (6,5) : Probablement l'un si ce n'est le meilleur algérien sur le terrain. Généreux, élégant et globalement très intéressant, il continue à démontrer qu'il est indiscutable dans cette équipe. Nabil Bentaleb (3) : L'un de ses pires matchs en sélection. Il a presque tout raté, se montrant d'une lenteur assez folle et a été l'auteur de nombreuses fautes complètement inutiles. Il provoque le penalty et aurait même pu prendre un second jaune synonyme de rouge. Remplacé par Ramiz Zerrouki (72'), lui au contraire beaucoup plus intéressant. Ismaël Bennacer (3,5) : On l'a connu immensément meilleur en Équipe Nationale. Globalement assez emprunté à la création, il a néanmoins contribué au travail de récupération. Remplacé par Houssem Aouar (80'), transparent pendant son quart d'heure de jeu. Farès Chaïbi (4,5) : Nous sommes trop habitués à le voir briller pour accepter qu'il ne soit que correct. Comme d'autres dans cette équipe, un match à oublier pour Farès Chaïbi. Riyad Mahrez (3,5) : Les supporters ont fini par accepter le fait qu'il ne ferait plus de différence balle au pied. Pour autant, la prestation globale de Mahrez est assez affligeante, tant le capitaine ne semble plus fournir le moindre effort physique. La qualité de son pied gauche ne justifiera pas longtemps qu'il ne se mette pas au diapason de ses coéquipiers. Youcef Belaïli (7) : C'est probablement le meilleur algérien en première période. Brillant, élégant et auteur de sublimes passes dont l'une s'avèrera décisive, il a un peu moins eu de lumière en seconde période, à l'image de son équipe. Remplacé par Adam Ounas (66') qui n'a pas particulièrement fait parler de lui. Baghdad Bounedjah (6,5) : Stratosphérique par instants en première période, où il marque et se verra ensuite (justement) refuser un superbe retourné acrobatique, il disparaîtra complètement des radars après ce but refusé et ne fera plus parler de lui ensuite. Remplacé par Islam Slimani (66') qui n'a eu que très peu de ballons à se mettre sous la dent.