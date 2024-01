ALG - ANG (1-1) : Une Algérie à deux visages PAR WALID L LUNDI 15 JANVIER 2024 Belaïli C'était le grand soir ! Pour leur premier match dans cette nouvelle édition de la Coupe d'Afrique des Nations, les Verts affrontaient l'Angola. Entre pression et envie, les joueurs de l'Équipe Nationale sont passés par tous leurs états à l'approche de cette 1ère rencontre de CAN. Face à l'Angola, adversaire méconnu mais respecté, l'Algérie se devait d'empocher les trois points, meilleure façon pour elle de débuter au mieux cette compétition qu'elle aborde avec un esprit de revanche. Pour réussir cette mission, Djamel Belmadi alignait ainsi une équipe plutôt offensive. On y notera notamment que Youcef Belaïli retrouvait une place de titulaire à gauche et que Baghdad Bounedjah était préféré à Islam Slimani. 🚨 ALERTE ! Le XI de l'Équipe Nationale pour le premier match de la Une domination totale en première mi-temps En forme physiquement et techniquement, l'Équipe Nationale a délivré un véritable récital. Multipliant les combinaisons et démontrant leur facilité à conserver le ballon, les Verts finissent logiquement par ouvrir le score grâce à Baghdad Bounedjah, excellemment bien servi par Youcef Belaïli (1-0, 18'). Le but de Baghdad Bounedjah ! Ce même Bounedjah, qui s'est avéré être un danger constant pour son adversaire, se verra d'ailleurs privé d'un but exceptionnel, finalement signalé (à raison) hors-jeu par la VAR. Si ce but de Bounedjah est finalement accepté par la VAR… D'autres occasions seront à relever, en concordance avec la bonne prestation globale des Verts mais, finalement, plus aucun but ne sera marqué. Retour aux vestiaires avec ambition pour l'Algérie, largement dominatrice durant les quarante-cinq premières minutes ! UNE ALGÉRIE INOFFENSIVE EN SECONDE MI-TEMPS Étonnamment, l'Algérie est revenue sur la pelouse en reculant. Les Verts, jusqu'alors très dominateurs, concèdent beaucoup d'occasions et le milieu de terrain Bennacer - Bentaleb - Chaïbi souffre clairement. Ce même Bentaleb, auteur de plusieurs fautes liées à son retard, sera d'ailleurs l'auteur d'un geste inutile dans la surface de réparation, qui permettra à Cristóvão d'égaliser sur penalty. Derrière, Djamel Belmadi tentera, à coup de changements, de reprendre le contrôle sur ce match, ce que son équipe parviendra à faire. En dépit d'une relative domination, l'Algérie est stérile et souffre toujours autant au milieu de terrain. 1-1, ce sera le score final et il n'arrange pas les affaires de l'Équipe Nationale. Coupe d'Afrique des Nations, 1ère journée Stade de la Paix (Bouaké, Côte d'Ivoire) Arbitre : Issa Sy (Sénégal) Algérie 1-1 Angola