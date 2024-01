ALG - ANG : La composition des Verts est connue ! PAR WALID L LUNDI 15 JANVIER 2024 Djamel Belmadi Début de la Coupe d'Afrique des Nations pour l'Algérie ! Vainqueurs en 2019 puis sortis au premier tour en 2021 (CAN reportée à 2022), les Verts veulent prendre leur revanche. Pour débuter au mieux cette nouvelle édition de la CAN, il faudra, d'emblée, venir à bout d'une bonne équipe d'Angola. L'Équipe Nationale a préparé cette rencontre avec un stage au Togo ponctué de deux matchs amicaux, face à ce même Togo (3-0) et face au Burundi (4-0), qui présentaient tous deux des équipes A'. Quelques choix forts sont à noter : Djamel Belmadi opte pour un onze offensif en alignant à la fois Youcef Belaïli et Farès Chaïbi. En attaque, Baghdad Bounedjah est préféré à Islam Slimani. ALLEZ LES VERTS !