« C’est notre grand joueur », Karim Ziani défend Riyad Mahrez Par Zakaria S 16 janvier 2024 à 17:54 Riyad Ma

« C’est notre grand joueur », Karim Ziani défend Riyad Mahrez Par Zakaria S 16 janvier 2024 à 17:54 Riyad Mahrez fait l’objet des critiques après sa mauvaise performance face à l’Angola. Mais l’ex-star de la sélection nationale, Karim Ziani, défend le capitaine des Verts. En étant la grande star de l’équipe d’Algérie, Riyad Mahrez était, logiquement, l’attraction du match face à l’Angola. Mais son rendement était loin des attentes. En effet, il ne s’est procuré la moindre occasion dangereuse. De quoi susciter les critiques des consultants et les supporters algériens. Mais l’ex-international algérien Karim Ziani, qui est présent en Côte d’Ivoire pour assister à la CAN-2023, prend la défense du capitaine des Verts. « Mahrez n’était pas mauvais, c’est juste on ne l’a pas trop vu. C’est lui la locomotive de la sélection nationale, c’est notre grand joueur ». A-t-il déclaré. Par ailleurs, et malgré le faux pas concédé face à l’Angola, Ziani se dit optimiste pour la suite du parcours. « On a fait une très bonne première mi-temps face à l’Angola. Cela est suffisant de dire que notre sélection nationale jouit du potentiel pour faire une bonne CAN. Il ne faut pas dramatiser les choses, on doit plutôt rester positifs. Maintenant, on doit se projeter sur notre prochaine sortie face au Burkina Faso. Ce sera l’occasion pour se racheter ». Walid Acherchour sans pitié avec Mahrez Le chronoiqueur franco-algérien, Walid Acherchour, n’était pas tendre avec Riyad Mahrez. En effet, il a critiqué sévèrement le joueur. « J’ai vu un Mahrez arriver en surpoids lors de la préparation. J’ai vu un Mahrez totalement déconnecté dans la très bonne période de l’Algérie en première mi-temps. Et en seconde période, il a été absent et transparent. Heureusement, il a un coach qui impose la république des copains. A un moment, il faut appeler un chat un chat. Il donne un crédit illimité à Mahrez car il nous a fait rêver en 2019. Mais c’était il y a quatre ans ! Le style de joueur que tu dois juger par son côté décisif ou pas, ça commence à me gaver. Attendre pendant 90 minutes que Mahrez va nous faire quelque chose, ça commence à m’ennuyer sincèrement car il n’y a pas de continuité, il n’y a pas de connexion, aucun dépassement de fonctions ». Dira-t-il. « Il ne joue que lorsqu’il a le ballon dans les pieds. Quand l’équipe est en difficulté, il doit faire plus. Il a joué dans de grandes équipes, dans de grands championnats, il a le droit de sentir un match. Il connait la CAN, il a un vécu dans ce groupe. S’il n’a pas envie de jouer avec la sélection et de se donner à 200 %, qu’il laisse la place aux autres ». Estime-t-il.