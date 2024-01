Suite à une vidéo polémique, l’Algérienne Sofia Benlemmane expulsée de Côte d’Ivoire Par Lamia F 16 janvier 2

Suite à une vidéo polémique, l’Algérienne Sofia Benlemmane expulsée de Côte d’Ivoire Par Lamia F 16 janvier 2024 à 18:07 L’influenceuse algérienne Sofia Benlemmane se trouve au centre d’une controverse épineuse quelques jours après le coup d’envoi de la CAN 2023. Après la diffusion d’une vidéo aux accents racistes concernant son expérience en Côte d’Ivoire, Benlemmane s’attire, à elle-même ainsi qu’aux autres supporters algériens, les foudres du peuple ivoirien. La réponse des autorités locales n’a pas tardé à se faire connaitre : Benlemmane est arrêtée et en instance d’expulsion vers l’Algérie. Une supportrice algérienne expulsée de Côte d’Ivoire suite à une vidéo polémique Arrivée en Côte d’Ivoire pour suivre les matchs des Verts lors de la CAN 2023, Sofia Benlemmane, une influenceuse algérienne, cause un tollé parmi le peuple du pays organisateur. Dans sa vidéo, Benlemmane tient des propos jugés choquants sur les conditions de vie des habitants, qualifiant la situation en Côte d’Ivoire de « misérable ». À LIRE AUSSI : Polémique raciste contre les Algériens – CAN 2023 : Rifka répond par un geste symbolique La supportrice a également exprimé son indignation face à la considération de l’Algérie comme un pays africain, suggérant qu’elle devrait plutôt se trouver « entre le Portugal et l’Espagne ». Elle a par ailleurs critiqué sévèrement les conditions de vie en Côte d’Ivoire, les qualifiant de « pires que l’ère préhistorique ». La polémique s’est tellement intensifiée qu’elle a entraîné la stigmatisation des supporters algériens présents sur place. En réaction à cette situation, hier, vers deux heures de l’après-midi, les autorités ivoiriennes ont appréhendé Sofia Benlemmane. La supportrice a été sommée de récupérer ses bagages avant d’être conduite à Abidjan. Sofia Benlemmane expulsée de Côte d’Ivoire : l’Algérie prévoit-elle des sanctions ? Cette attitude a déclenché une vague de réactions sur les réseaux sociaux, incitant de nombreux internautes à demander des mesures contre la supportrice. Selon les informations, elle serait sur le point d’être rapatriée en Algérie, où elle devrait faire l’objet de poursuites judiciaires par les autorités algériennes. À LIRE AUSSI : CAN 2023 : Aboutrika critique sévèrement Belmadi et Mahrez En réponse aux critiques, Sofia Benlemmane a tenté de rectifier le tir en publiant une photo sur Facebook avec des supporters ivoiriens, tout en affirmant son amour pour l’Afrique. Cependant, la polémique engendrée par ses premiers propos semble avoir laissé des traces profondes.