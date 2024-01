Le premier fromage pressé de lait de chamelle est algérien Société Par: Rafik Tadjer 16 Janv. 2024 à 14:20 fa

Le premier fromage pressé de lait de chamelle est algérien Société Par: Rafik Tadjer 16 Janv. 2024 à 14:20 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Le premier fromage pressé au lait de chamelle est algérien. La gérante de la maison Khazana, une boutique algéroise spécialisée dans la vente des produits du terroir de tout le pays, le présente avec d’autant plus de fierté que ce fromage de Boussaâda, aux portes du désert algérien, a remporté la médaille d’or au mondial du fromage de Tours (France) en 2023. La boutique est un concentré du terroir algérien. Sur les étagères soigneusement rangées, on y trouve de tout : épicerie fine, miels, pains, tisanes, confitures, plantes aromatiques… Et bien sûr les fromages, la spécialité de la maison. Tous les produits sont 100 % naturels. La richesse de la gamme algérienne en la matière est insoupçonnée. La maîtresse des lieux égrène à la plateforme française Brut une longue liste de fromages, de chèvre, de vache ou de chamelle, qu’on ne trouve nulle part ailleurs. Le Kerdada de BouSaâda, une sorte de Reblochon venant de Freha (Tizi-Ouzou), le Festin des steppes de Bouira… Tout en listant ces fromages uniques, la jeune femme livre une spécificité du fromage en Algérie. Les gens le préfèrent frais, au stade caillé et ce n’est que depuis quelque temps que les techniques d’affinage commencent à être introduites. Et coup d’essai, coup de maître ! La boule en cage de Boussaâda : un fromage algérien en lait de chamelle Appliqué à un fromage de chamelle ancestral, l’affinage a donné un grand fromage qui a raflé la médaille d’or au mondial du fromage de Tours en 2023. C’est le Djben El Qafs, littéralement « fromage encagé ». Il vient aussi de Boussaâda. C’était une façon pour les habitants de cette région entre les steppes des Hauts-Plateaux et le désert du Sahara de conserver le lait. Comme son nom l’indique, il est formé en boule enfermée dans un tissu d’herbes aromatiques endémiques de la région. Les tiges effilées d’alfa, de thym et de romarin sont tissées autour de la boule de fromage qui mûrit ainsi dans sa cage d’herbes. C’est la star de la maison Khazana qui, toutefois, a plein d’autres merveilles à montrer aux clients et curieux qui viennent désormais de partout, les réseaux sociaux aidant. « Raconter l’histoire du fromage aux clients et le leur faire goûter est un bonheur », dit la gérante, qui s’occupe aussi des artisans qui sont deux à trois à lui rendre visite chaque jour. Une simple visite dans la petite boutique peut déboucher sur le début d’une belle aventure. Parmi ses fournisseurs, certains se sont lancés grâce aux encouragements et conseils de la jeune femme au hasard d’une virée du côté de la maison Khazana.