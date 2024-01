Oued el Harrach et l’eau potable au menu de la réunion du Gouvernement ce 17 janvier Par Ania Boumaza 17 janv

Oued el Harrach et l’eau potable au menu de la réunion du Gouvernement ce 17 janvier Par Ania Boumaza 17 janvier 2024 à 15:10 Aujourd’hui, le mercredi 17 janvier 2024, le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a présidé une réunion gouvernementale axée sur l’examen de plusieurs dossiers importants. Le communiqué du Premier ministre indique que la réunion a également été l’occasion d’entendre des présentations concernant divers secteurs. En effet, dans le communiqué ministériel, il est rapporté que « le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a présidé aujourd’hui, mercredi, une réunion gouvernementale ». La réunion avait pour objectif d’examiner plusieurs dossiers liés à la promotion de la gouvernance de la surveillance financière publique. Cette initiative vise à mettre en œuvre les dispositions de la loi sur les règles de comptabilité publique et la gestion financière, dans le but de consolider une nouvelle approche de la surveillance des dépenses. De plus, le gouvernement a également écouté une présentation sur la mise en place des 7 nouvelles régions administratives, créées par le président de la République le 28 décembre 2023. Cette décision s’inscrit dans son engagement à réformer l’organisation régionale et l’administration locale, en alignement avec les aspirations des citoyens pour rapprocher l’administration des citoyens. Garantir un approvisionnement en eau potable aux citoyens En outre, la réunion gouvernementale a examiné les mesures et les arrangements mis en place pour assurer l’accès des citoyens à de l’eau potable, conformément aux instructions du président de la République sur cette question. Cette initiative souligne l’engagement du gouvernement à répondre aux besoins fondamentaux de la population. Le gouvernement a atteint les étapes finales de la réalisation du projet d’aménagement naturel, environnemental et récréatif de la Vallée d’El Harrach. Les travaux devraient être achevés d’ici le mois de mars de cette année, selon le communiqué. Cette initiative vise à améliorer l’environnement et les loisirs pour les citoyens. Pour conclure, la réunion gouvernementale a été une plateforme cruciale pour aborder des questions clés liées à la gouvernance financière, l’administration régionale, l’accès à l’eau potable et les projets d’aménagement environnemental. Ces initiatives démontrent l’engagement continu du gouvernement envers le progrès et le bien-être de la population.