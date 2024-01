CAN 2023 : Aboutrika critique sévèrement Belmadi et Mahrez Par Zakaria S 16 janvier 2024 à 12:17 Accroché pa

CAN 2023 : Aboutrika critique sévèrement Belmadi et Mahrez Par Zakaria S 16 janvier 2024 à 12:17 Accroché par l’Angola (1-1), l’équipe d’Algérie a entamé la CAN-2023 sur une mauvaise note. Les Algériens endossent l’entière responsabilité de ce faux pas au sélectionneur national Djamel Belmadi. Pour sa première sortie dans la CAN-2023, la sélection nationale a été accrochée par l’Angola. Après une très bonne première mi-temps, on a vu une équipe méconnaissable lors de la deuxième période du match. Les Angolais en ont bien profité pour remettre les pendules à l’heure et arracher ainsi un précieux point face au favori numéro 1 du groupe. Les Algériens endossent une grande part de responsabilité à Djamel Belmadi. En effet, que ce soit les consultants ou les supporters, ils sont unanimes à dire que le sélectionneur national n’a pas su trouver la bonne formule pour bien gérer les débats du match et le moins que l’on puisse dire, il a perdu la bataille tactique face à son homologue angolais, Gonçalves. Riyad Mahrez est aussi pointé du doigt. La star de l’équipe d’Algérie est passée complètement de la plaque. L’ancien international égyptien, Mohmaed Aboutrika, n’était pas tendre envers Belmadi et Mahrez. Consultant du plateau de beIN Sports, il les a critiqués. « Mahrez était l’ombre de lui-même durant tout le match. Mais Belmadi a refusé de faire sortie sa star ». Dira-t-il d’emblée. Et d’ajouter : « Mahrez devait être remplacé en deuxième mi-temps. Franchement, il doit rester sur le banc car il n’a rien fait face à l’Angola ». Belmadi et Mahrez optimistes Lors de la conférence de presse d’après-match, Djamel Belmadi se dit optimiste de rectifier le tir à l’occasion du prochain match face au Burkina Faso, qui aura lieu samedi à 15h. « On aurait dû faire le break en première mi-temps et tuer ainsi le match. La physionomie de la deuxième mi-temps ne reflète absolument pas notre bon rendement dans la première période du match. On s’est fait punir par le pénalty accordé à l’équipe adverse (…) On doit vite se relever la tête et retrouver les ressources mentales afin de rectifier le tir à l’occasion de notre prochaine sortie face au Burkina Faso ». Dira-t-il. Idem pour le capitaine Riyad Mahrez. « Il ne faut pas dramatiser les choses. Il reste encore deux matchs à jouer et je suis optimiste car on a une bonne équipe ». A-t-il déclaré dans la zone mixte. Et d’ajouter : « On a bien entamé le match. On a fait une très bonne première mi-temps, mais il y a eu un flottement en deuxième période du match. Ce qui nous déçoit encore, c’est que notre adversaire n’a fait le moindre tir cadré et a juste profité d’un pénalty pour remettre les pendules à l’heure. Comme je vous l’ai dis, on va bien préparer notre prochain match face au Burkina Faso. Je suis confiant et optimiste pour la suite du parcours ».