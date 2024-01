Accusations d’Adel Amrouche contre le Maroc : la réponse sèche de Walid Regragui Par Zakaria S 16 janvier 202

Accusations d’Adel Amrouche contre le Maroc : la réponse sèche de Walid Regragui Par Zakaria S 16 janvier 2024 à 15:03 Le sélectionneur national marocain, Walid Regragui, a été interrogé sur les accusations de son homologue tanzanien, l’Algérien Adel Amrouche, contre le Maroc. Le jeune technicien marocain calme le jeu. Le sélectionneur de la Tanzanie, l’Algérien Adel Amrouche, a accusé le Maroc de « décideur à la CAF ». En effet, il a affirmé que le pays voisin exerce une « influence prépondérante » au sein de l’instance africaine. Lors de la conférence de presse d’avant-match, qui va opposer demain le Maroc à la Tanzanie, les médias marocains voulaient connaitre la réaction de Walid Regragui. Mais le sélectionneur des Lions de l’Atlas a répondu sèchement à son homologue tanzanien. « Ça ne m’intéresse pas. Je ne vais pas perdre mon temps, car je suis plutôt concentré sur le match de demain. C’est à la fédération royale marocaine de football de s’en occuper ». A-t-il déclaré. Adel Amrouche fait son mea-culpa Visiblement, Adel Amrouche aurait regretté ses accusations en l’encontre du Maroc qui ont suscité une vive polémique ces dernières heures. En effet, il a fait son mea-culpa lors de la conférence de presse d’avant-match. « Non, je n’ai pas fait de graves révélations. Ne prenez pas mes propos du côté négatif (…) Personne ne peut nier l’excellent parcours de la sélection marocaine en Coupe du Monde-2022 et sa victoire, en amical, face au Brésil le mois de mars dernier ». Dira-t-il d’emblée. Il faut dire que ça a failli chauffer entre le technicien algérien et les journalistes marocains, n’était l’intervention du représentant de la cellule de communication de la CAF. « Et pourtant, je n’ai parlé que du bien sur le Maroc par le passé. J’ai toujours dit que la sélection marocaine est l’une des meilleures sélections au monde. Demain, on va affronter une grande nation de football, composée de plusieurs stars. On va faire en sorte d’honorer le football tanzanien ». A-t-il ajouté.