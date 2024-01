Corruption – détournement de fonds : plusieurs cadres d’Air Algérie devant la justice Par Lamia F 17 janvier 2024 à 12:48 Hier soir, le juge d’instruction du tribunal de Sidi M’hamed a pris une mesure radicale en plaçant en détention plusieurs cadres de la compagnie aérienne nationale Air Algérie, ainsi que des responsables d’une agence de tourisme et de voyages. Les accusations portées à leur encontre concernent des faits présumés de détournement de fonds publics. De hauts responsables d’Air Algérie et des employés d’agences de tourisme dans le viseur de la justice Selon les informations fournies au média arabophone Ennahar, plusieurs cadres et ex-cadres de la compagnie aérienne nationale ainsi que des employés d’agences de tourisme sont visés par une enquête pour détournement de fonds publics. Parmi les personnes visées figure M. S., anciennement secrétaire général du syndicat de la compagnie, affilié à l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA). Il occupait également la présidence du comité des contributions de l’entreprise, chargé du financement des voyages de pèlerinage et de voyages pour les employés de la compagnie. Également impliqué dans cette affaire, le directeur général d’une agence de tourisme et de voyages notoire. À LIRE AUSSI : Air Algérie affrète 3 nouveaux avions et renforce sa flotte La direction d’Air Algérie avait réagi antérieurement à des allégations de corruption en gelant les activités du comité de participation. En 2021, elle avait suspendu l’adhésion de ses membres, en attendant la tenue d’élections internes et l’élection d’un nouveau président ainsi que de nouveaux membres. La compagnie aérienne nationale face à un autre scandale d’ordre public Cette décision a eu pour conséquence de priver les employés de l’entreprise d’avantages tels que des prêts remboursables par tranches, des services de pèlerinage, d’Omra, et des soins médicaux dans des cliniques partenaires. À LIRE AUSSI : Classement des compagnies aériennes les plus sûres 2024 : quel score pour Air Algérie ? L’enquête en cours tente de faire la lumière sur les circonstances entourant les allégations de détournement de fonds publics, jetant ainsi une ombre sur la réputation de la compagnie aérienne nationale et suscitant des préoccupations quant à la gestion financière au sein de l’industrie du transport aérien en Algérie.