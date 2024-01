Emploi : l’enseignement supérieur recrute plus de 2000 enseignants Par Ania Boumaza 18 janvier 2024 à 15:09 Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a annoncé aujourd’hui, le jeudi 18 janvier 2024 une excellente nouvelle pour le secteur de l’enseignement supérieur en Algérie : le recrutement de 2000 enseignants universitaires. Cette décision vise à renforcer les équipes pédagogiques dans les établissements universitaires du pays. En effet, des concours de recrutement de maîtres-assistants et d’enseignants hospitalo-universitaires seront ouverts prochainement, et ce en fonction des besoins spécifiques de chaque établissement. Cette approche permettra de garantir un recrutement ciblé et adapté aux différentes disciplines et spécialités. De plus, les postes ouverts au recrutement se répartissent comme suit : 1 725 postes de maîtres-assistants de classe « B », 200 postes d’enseignants hospitalo-universitaires et 75 postes réservés aux étudiants de retour de l’étranger. Cette distribution équilibrée témoigne de l’importance accordée à chaque catégorie d’enseignant et à leur rôle dans le développement de l’enseignement supérieur en Algérie. Une mesure qui répond à un besoin pressant Cette annonce du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique répond à un besoin pressant dans le secteur de l’enseignement supérieur en Algérie. En effet, le manque d’enseignants universitaires qualifiés est une problématique récurrente qui limite la qualité de l’enseignement dispensé aux étudiants. Pour conclure, en recrutant 2000 enseignants universitaires, le gouvernement algérien fait preuve d’une volonté affirmée de résoudre cette problématique et d’améliorer la situation de l’enseignement supérieur dans le pays. Cette mesure permettra de renforcer les équipes pédagogiques, d’assurer une meilleure formation des étudiants et de favoriser leur réussite académique. A LIRE AUSSI : SONATRACH lance une vaste campagne de recrutement sur plusieurs wilayas