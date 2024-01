Recherche, développement et innovation/Depuis 2019: Sonatrach a déposé une vingtaine de brevets d’invention AC

Recherche, développement et innovation/Depuis 2019: Sonatrach a déposé une vingtaine de brevets d’invention ACTUALITÉSUNE 17 janvier 2024 PartagerFacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin La Direction centrale Recherche et Développement du Groupe Sonatrach a déposé, depuis 2019, une vingtaine de brevets d’invention, a fait savoir, hier, Rachid Hachichi, P-DG du Groupe Sonatrach, qui présidait la cérémonie d’ouverture d’un workshop portant sur la recherche et le développement à Oran. Par Lynda Naili A ce titre, au deuxième jour de sa visite de travail à Oran, Rachid Hachichi qui présidait un workshop de deux jours organisé par le Groupe national pétro gazier portant sur la recherche et le développement, a indiqué que la Sonatrach, à travers sa Direction centrale Recherche et Développement, a déposé une vingtaine de brevets d’invention depuis 2019. Ainsi, soulignant l’importance d’industrialiser ces solutions et de les déployer sur le terrain, il a expliqué que les projets de recherche soumis au brevetage ont permis la réalisation de six prototypes, pour lesquels il a appelé à «produire en quantité» pour encourager la recherche et les chercheurs de l’entreprise. Ceci avant d’ajouter que «certains résultats de ces recherches ont été publiés, ce qui est en mesure d’impacter la production». De ce fait, la tenue de ce workshop a été une occasion pour gratifier Menad Nait Amar, ingénieur à Sonatrach, qui figure dans le top 2 % des meilleurs contributeurs dans la recherche et le développement dans le monde. En outre, il détient plusieurs prix internationaux et des publications dans de prestigieuses revues spécialisées. Pour le P-DG de Sonatrach, ce jeune chercheur issu de l’université algérienne est «une fierté tant pour la Sonatrach que pour le pays». Et de mettre ainsi en exergue l’aptitude et la prédisposition du chercheur algérien à innover et apporter de la valeur ajoutée au développement national. Au demeurant, ces brevets d’invention, résultat de travaux générés en interne ou en collaboration avec des universités, concernent principalement des dispositifs et des semi-pilotes qui répondent aux problématiques industrielles en amont dans la chaîne pétrolière de transport, le traitement des gaz et des eaux, et le déploiement des solutions concernant la protection de l’environnement, a-t-il été précisé dans la présentation des activités de la Direction centrale Recherche et Développement de Sonatrach. Par ailleurs, durant cette deuxième journée de sa visite de travail à Oran, le P-DG de Sonatrach a inspecté différentes unités du Groupe situées dans la zone industrielle d’Arzew, ainsi que la station de dessalement de l’eau de mer d’El Mactaa. Dessalement de l’eau de mer : Sonatrach prête à exporter son expérience A noter qu’avant-hier, au premier jour de sa visite à El Bahia, Rachid Hachichi a affirmé à la presse, en marge de sa visite d’inspection du projet de réalisation de la station de dessalement de l’eau de mer de Cap Blanc, que «Sonatrach a acquis une expérience suffisante en matière de dessalement de l’eau de mer et dispose de compétences dans la réalisation et la gestion de ces stations». «Sonatrach est aujourd’hui présente dans diverses parties du monde et est en mesure de réceptionner des projets pour la réalisation et l’exploitation des stations de dessalement de l’eau de mer partout où l’occasion se présente», a-t-il soutenu. L. N.