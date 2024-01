Troisième Réunion Du Comité De La Ville D’Annaba : Les Associations De Quartiers Vident Leur Sac EDITEUR - 17 JANVIER 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Le chef de daïra d’Annaba, responsable de la gestion de l’Assemblée Populaire Communale (APC), accompagné du secrétaire général de la commune et du médiateur de la République local, a dû inviter l’assistance à plus de retenue afin d’enregistrer toutes les doléances hier, mardi 16 janvier. La municipalité d’Annaba, dont les activités sont actuellement gelées, rencontre de nombreux problèmes en cours de résolution ou d’enregistrement en vue de fournir des soutiens satisfaisants pour l’ensemble des citoyens. Différents sujets ont été abordés lors de cette troisième session, tels que l’éclairage public, la situation des écoles primaires, les clôtures entourant certains jardins publics ou ronds-points, l’état des chaussées et des trottoirs, les inondations, les travaux d’assainissement, le transport, etc. Les représentants de quartiers, notamment M. Abidet, président de ces comités, ont examiné chaque aspect. Le chef de la daïra, adoptant une approche conciliante, a eu du mal à maintenir l’ordre lors de la passation de la parole. Ainsi, la cité Bélaid Belgacem, qualifiée de « zone d’ombre » par le représentant du quartier, recevra une somme de cinq milliards de centimes pour des travaux d’assainissement jusqu’aux Fakharines, ainsi que pour l’amélioration de l’Alimentation en Eau Potable (AEP). Les travaux commenceront immédiatement. L’école de cette cité sera restaurée, tout comme quarante autres établissements scolaires de la ville, pour lesquels le wali d’Annaba a alloué la somme de 22 milliards de centimes. Des bacs à ordures seront distribués par les chefs des cinq secteurs dès aujourd’hui, mercredi 17 janvier, avec pour objectif d’équiper toute la ville, selon les dires du chef de la daïra. L’extension de la salle de soins de la cité Seybouse fera l’objet d’une étude en collaboration avec la direction de la Santé de la wilaya. Actuellement, une station de relevage d’une capacité de 800 litres par seconde est opérationnelle, en attendant l’installation d’une nouvelle station de plus grande capacité pour résoudre les problèmes d’inondations de cette cité, située à cinquante centimètres en dessous du niveau de la mer. Par ailleurs, à Annaba, le problème des demandes de logements ruraux ne se pose pas, car les agglomérations de plus de 7.000 habitants ne sont pas éligibles selon les lois en vigueur. La liste des bénéficiaires de logements sociaux sera très bientôt affichée. La cité « El Rym », confrontée à divers problèmes, bénéficie de l’attention particulière de la Direction de l’Urbanisme, de l’Architecture et de la Construction (DUAC) ainsi que de l’Hydraulique. Le représentant de cette dernière administration promet de placer les tampons des regards durant la semaine en cours. Par ailleurs, la ligne de transport en bus passant par la route nationale 44, proposée à des privés, attend les soumissions après l’appel d’offres de la direction des Transports. Des feux tricolores intelligents seront également installés dans les carrefours de la ville, dès cette semaine. Sur un autre volet, les cases des marchés laissées à l’abandon par leurs bénéficiaires seront attribuées à des personnes souhaitant s’engager dans ce domaine. Les vaches errantes feront d’autre part l’objet de saisies et seront placées dans les fourrières communales. Il y a lieu de souligner que le grand nombre de problèmes discutés a monopolisé toute la séance, ce qui est compréhensible pour les représentants des associations et des comités. En outre, le chef de daïra a souligné que la ville d’Annaba mérite une meilleure image, en particulier pour ses rues et surtout la Corniche, qui doivent être traitées avec plus d’égards. Il a également invité ceux qui souhaitent le rencontrer à noter que son bureau est ouvert tous les matins de 8 heures à 9 heures 30. Ahmed Chabi