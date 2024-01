Home > À La Une323 Views4 Mins0 Comment Foncier Industriel Inexploité À El-Hadjar (Annaba) : Opération De Récu

Home > À La Une323 Views4 Mins0 Comment Foncier Industriel Inexploité À El-Hadjar (Annaba) : Opération De Récupération Autour De Sider EDITEUR - 9 JANVIER 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) C’était le branle-bas de combat au sein de l’exécutif de la wilaya d’Annaba présidé par Abdelkader Djellaoui, wali d’Annaba, hier, lundi 8 janvier. Cette rencontre a rassemblé, entre autres, les directeurs des services du domaine public, de l’Iindustrie et des Mines, ainsi que le Président-Directeur Général (P-.D.G.) de Sider El-Hadjar. Cette initiative a été mise en place conformément aux décisions prises lors du conseil des ministres d’avant-hier, dimanche 7 janvier, visant la récupération du foncier industriel entourant le complexe sidérurgique d’El-Hadjar. Ce foncier doit être réorienté vers l’investissement sous forme de concession, une fois les projets d’investissement reçus et conformes au cahier des charges. Suite à cette réunion, une sortie sur le terrain a eu lieu hier également, pour inspecter de près le foncier industriel, en particulier les zones encore inexploitées. Il est à noter qu’au cours des trois derniers mois à Annaba, une opération a été lancée contre la « mafia du foncier », sur instruction du wali. Cette action anticipative s’inscrit dans la politique « d’efficacité économique » prônée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Cela a d’ailleurs permis de récupérer, le samedi 6 janvier, d’importantes assiettes destinées à l’investissement industriel et touristique dans différentes Zones Industrielles (ZI) et d’Expansion Touristique (ZET) de la wilaya d’Annaba, qui étaient encore inexploitées. Certaines seront récupérées par voie judiciaire, et de nombreux projets défaillants seront annulés. Il est essentiel de rappeler que le plan de relance basé sur une nouvelle politique économique, lancé par le chef de l’État, commence à porter ses fruits à Annaba. Cela est rendu possible à travers une approche axée sur la récupération du foncier industriel non exploité, la levée des obstacles bureaucratiques, la simplification des formalités d’investissement et l’élaboration de plans de sauvetage pour les entreprises en difficulté, soumis au conseil de participation. Un exemple concret de cette approche est la nouvelle ZI de Berrahal, qui était bloquée depuis 2019. Cette ZI de 367 hectares, tout comme le projet de construction d’un complexe sidérurgique considéré comme la plus grande usine de l’histoire d’Annaba après celle d’El-Hadjar, devrait bientôt voir le jour. Les observateurs saluent particulièrement la récupération définitive des 134,33 hectares destinés au complexe sidérurgique algéro-italien, qui étaient hypothéqués depuis des années par une décision de justice. En outre, sur instruction du chef de l’État, et au profit de l’Entreprise des Travaux Routiers, Hydrauliques et Bâtiments (ETRHB) Haddad, les équipements sidérurgiques fournis par le partenaire italien « Danieli », d’une valeur de 80 millions de dollars américains et en souffrance depuis 2018 aux ports de Skikda et d’Annaba, ont été mis à la disposition de Sider El-Hadjar. B. Salah-Eddine