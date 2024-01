Faculté Des Sciences Humaines Et Sociales D’Annaba : Le Développement De La Recherche Au Coeur Des Débats EDIT

Faculté Des Sciences Humaines Et Sociales D’Annaba : Le Développement De La Recherche Au Coeur Des Débats EDITEUR - 10 JANVIER 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Le développement de la recherche scientifique et ses mécanismes dans le domaine des sciences humaines et sociales ont été au cœur d’une rencontre scientifique organisée hier, mardi 9 janvier, à l’Université Badji Mokhtar d’Annaba (UBMA). Cette rencontre s’est déroulée à la faculté des sciences humaines et sociales. Elle a été tenue à l’initiative de la direction de la même faculté en coordination avec l’Agence Thématique de Recherche en Sciences Sociales et Humaines (ATRSSH). De nombreux chercheurs et experts en méthodologie de recherche ont participé à ce colloque, tels que des enseignants universitaires, des cadres travaillant au sein des laboratoires de recherche, des étudiants en troisième cycle, ainsi que des partenaires économiques et sociaux. Il s’agissait ainsi d’un espace de débats ouverts, de réflexion, d’échanges et de regards croisés visant à formuler des propositions pratiques pouvant contribuer à stimuler la recherche scientifique. Dans le détail, les participants ont débattu de plusieurs axes s’articulant globalement autour du rôle de la recherche scientifique et de sa réalité, des stratégies et des méthodes utilisées dans le domaine, ainsi que celui des résultats obtenus et souhaités. Parmi les interventions abordées, on compte celle de la doyenne de la faculté, sous le titre : « La réalité et les perspectives de développement de la recherche scientifique dans la faculté ». Par ailleurs, le rôle de l’ATRSSH et ses stratégies sur les plans interactif, organisationnel, et cognitif, ainsi que les mécanismes de coordination entre l’agence et les comités sectoriels, et d’autres activités organisées par cet organisme, ont également été au menu de cette rencontre. La journée a permis de présenter en détail les programmes annuels de recherche et leur mise en application. Les discussions ont également abordé les mécanismes d’acceptation des projets, les laboratoires de recherche, les revues scientifiques, ainsi que les publications scientifiques. Hanine Boucenna