Paroles de la chanson Johnny B. Goode (Traduction) par Chuck Berry Au fin fond de la Louisiane près de la Nou

Paroles de la chanson Johnny B. Goode (Traduction) par Chuck Berry Au fin fond de la Louisiane près de la Nouvelle-Orléans Sur un chemin remontant les bois parmi les conifères Il y avait une cabane en rondins de terre et de bois Où vivait un garçon de campagne nommé Johnny B. Goode Il n'a jamais appris à bien lire ou écrire Mais il pouvait jouer de la guitare comme une cloche sait sonner. Go Go Allez Johnny Go Go Go Johnny B. Goode Il avait l’habitude de transporter sa guitare dans un sac de jute Et de s'asseoir sous les arbres de la voie ferrée. Oh, les ingénieurs le voyaient assis à l'ombre, Jouer au rythme que les pilotes faisaient. Les gens qui passaient par là s'arrêteraient et disaient Oh mon petit garçon de campagne sait jouer. Go Go Allez Johnny Go Go Go Johnny B. Goode Sa maman lui a dit « Un jour tu seras un homme, Et tu seras le leader d'un vieux grand groupe (de rock). Beaucoup de gens viendront des alentours Pour t'entendre jouer ta musique quand le soleil se couche Peut-être un jour ton nom sera dans les projecteurs, Disant "Johnny B. Goode ce soir". Go Go Allez Johnny Go Go Go Johnny B. Goode