CAN-2023 (Groupe D) : Algérie 2 - 2 Burkina Faso: Les Verts arrachent le nul in extremis par R.N. La sélecti

CAN-2023 (Groupe D) : Algérie 2 - 2 Burkina Faso: Les Verts arrachent le nul in extremis par R.N. La sélection algérienne de football a concédé un deuxième match nul en Coupe d'Afrique des nations (CAN 2023), en se neutralisant face au Burkina Faso sur le score de 2 à 2 (mi-temps : 0-1), en match comptant pour la deuxième journée du groupe D disputé samedi au stade de la Paix de Bouaké en Côte d'Ivoire. Les buts de l'Algérie ont été inscrits par Bounedjah (51e, 90e+5e), alors que Konaté (45e+3e) et Traoré (71e, penalty) ont marqué pour le Burkina Faso. Suite à ce match nul, le Burkina Faso (4 pts) est toujours premier du groupe D, devant l'Algérie (2 point). Le deuxième match du groupe D, prévu samedi (18h00), opposait l'Angola à la Mauritanie. Lors de la troisième et dernière journée du groupe D, le mardi 23 janvier (21h00), l'Algérie affrontera la Mauritanie à Bouaké, alors que le Burkina Faso sera opposé à l'Angola à Yamoussoukro. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleures troisièmes se qualifient pour les 1/8es de finale de l'épreuve.