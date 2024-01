EN : Bounedjah dépasse Belloumi ! PAR WALID L DIMANCHE 21 JANVIER 2024 Bounedjah en héros Auteur d'un doublé hier face au Burkina Faso (2-2), Baghdad Bounedjah n'a pas simplement sauvé l'Algérie : il est un peu plus entré dans l'histoire de l'Équipe Nationale. En célébrant d'une façon iconique (il retire son maillot et le montre au public, non pas du côté de son nom mais bien du côté du blason de l'Algérie), Bounedjah a conclu en beauté une nouvelle soirée réussie de sa part. Buteur face à l'Angola (et il avait également inscrit un superbe retourné acrobatique, finalement refusé pour un très léger hors-jeu), l'Oranais a récidivé face au Burkina Faso. Avec 30 buts pour 66 sélections seulement (l'un des tous meilleurs ratios de l'EN), Baghdad Bounedjah a officiellement dépassé Lakhdar Belloumi au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la sélection. Il revient à un but du podium, où se trouve un certain... Riyad Mahrez. Le top 3 est composé d'Islam Slimani (46 buts), Abdelhafid Tasfaout (36) et Riyad Mahrez (31). À 32 ans, Baghdad Bounedjah peut encore espérer aller très haut ! 🇩🇿❤️ Grâce à son doublé, Baghdad Bounedjah sauve encore l’Equipe Nationale ! 🏆 Avec désormais 30 buts en sélection, l’Oranais dépasse une autre légende : Lakhdar Belloumi !