EN : Islam Slimani est le joueur le plus capé de notre histoire ! PAR WALID L DIMANCHE 21 JANVIER 2024 photo_s

EN : Islam Slimani est le joueur le plus capé de notre histoire ! PAR WALID L DIMANCHE 21 JANVIER 2024 photo_slimani_16112023 En entrant en jeu hier face au Burkina Faso, Islam Slimani marque dans le marbre son histoire avec l'Équipe Nationale. Il en était déjà le meilleur buteur, il avait déjà connu la Coupe du Monde 2014 (où il avait marqué et permis la qualification en huitièmes de finale), il avait remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2019 et le voilà désormais joueur le plus capé de toute l'histoire de la sélection. Avec 101 sélections, Islam Slimani dépasse donc Lakhdar Belloumi. Cette donnée est d'autant plus intéressante que Super Slim' a connu sa première sélection à 23 ans seulement. Âgé de 35 ans et auteur de 46 buts, l'avant centre a définitivement marqué de son empreinte l'Algérie, dont il restera à jamais l'un des plus grands représentants. DZfoot