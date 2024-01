ALG-BFA (2-2) : Mahrez se justifie PAR HIBA B SAMEDI 20 JANVIER 2024 photo_mahrez_14012024 Pas au top de sa fo

ALG-BFA (2-2) : Mahrez se justifie PAR HIBA B SAMEDI 20 JANVIER 2024 photo_mahrez_14012024 Pas au top de sa forme depuis le début de la Coupe d'Afrique des nations, Riyad Mahrez s'est exprimé sur son rendement sur la pelouse du stade de la Paix de Bouaké. Titulaire à double reprise mais décevant, Riyad Mahrez n'arrive toujours pas à s'imposer en Côte d’Ivoire. L'Algérien a été accroché avec l'EN par le Burkina Faso, en vue de la deuxième journée de la CAN (2-2). L'ancien Citizen ne s’est pas montré dangereux une seule fois. Il a d’ailleurs été remplacé à la 70e par Djamel Belmadi. Au micro de beIN Sport, le capitaine des Verts est revenu sur la rencontre des siens. « Je pense qu'on a bien commencé la première mi-temps... On a été très solides, on a couru, on a été vaillants, on a bien joué. Ils marquent ce premier but contre le cours du jeu ce qui nous frustre. Deuxième mi-temps on revient bien... Ils mettent le 2-1 alors qu'ils ont rien », explique-t-il. Malgré ce résultat, Mahrez reste optimiste pour la suite : « Je pense qu'on est sur le bon chemin, on n'écoute pas ce qui se dit. Toutes les personnes qui parlent et qui croient qu’on doit gagner tous nos matches 3-0 et qui restent derrière leur téléphone et leur ordinateur… On se concentre sur le terrain. On le fera tout seul, sans l’aide de personne. Celui qui veut suivre il suit celui qui ne suit pas c'est son problème. » Avec seulement deux points en autant de matchs, l’Algérie doit se montrer efficace contre la Mauritanie si elle espère continuer dans la compétition. Le natif de Sarcelles promet la victoire pour son peuple : « ...Je suis Riyad Mahrez, c’est sûr qu’on me surveille plus que mes coéquipiers. Mais on est là et au prochain match, je vais marquer », a-t-il lancé au micro de Canal+.