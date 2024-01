6 projets de parkings à étages sur ‘’papier’’ : A quand la concrétisation ? La Rédaction by La Rédaction 2

6 projets de parkings à étages sur ‘’papier’’ : A quand la concrétisation ? La Rédaction by La Rédaction 21 janvier 2024in Annaba A A 0 0 SHARES 22 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Depuis plusieurs années, les services de la wilaya, en coordination avec ceux de l’APC d’Annaba, ont ouvert conjointement le dossier de projets de réalisation des parkings à étages prévus pour la ville d’Annaba. Toutes les contraintes et difficultés rencontrées par les investisseurs, dans ce domaine, ont été passées en revue dans le cadre de la cellule d’écoute. Dans ce contexte, le propriétaire du parking à étages du Centre d’Affaires Méditerranéen (CAM) pour s’enquérir des raisons de la non-exploitation de cette aire de stationnement depuis 2018, au moment où la ville d’Annaba connaît un déficit flagrant. Casse-tête quotidien de nombreux automobilistes, ce projet pourrait être d’un apport certain pour la ville. Ce qui est ressorti de la discussion au niveau de la Commission d’écoute par le chef de l’Exécutif de la wilaya, et que le parking à étages en question est fin prêt pour être mis en service après la levée de certaines contraintes. Le travail est en cours pour réaliser certaines retouches liées à la maintenance. À l’issue de cette rencontre, le wali de l’époque a donné ses assurances à l’investisseur et que «les services de la wilaya sont prêts à l’accompagner pour lui accorder toutes les facilités de mise en service de cette aire de stationnement, très attendue par les habitants de la ville». Il faudrait signaler que le parking de six étages du Centre d’affaires méditerranéen (CAM) est d’une capacité de 130 véhicules. Unique en son genre au centre-ville, le choix du site du projet par son propriétaire est d’autant plus judicieux, car il est situé au cœur des principaux points d’encombrement. Mais, à l’heure qu’il est, la levée des réserves de ce projet se font toujours attendre. Depuis des années, on a révélé l’existence de 6 projets de réalisation de parkings à étages au niveau du chef-lieu de la wilaya, comme celui de Stambouli. Les services de l’APC d’Annaba ont dévoilé, en 2022, lors d’une rencontre, que cette aire de stationnement est la propriété de la mairie et qu’il est en passe de se transformer en parking à étages. Mais, il existe un autre projet qui a fait polémique en 2016. C’est la réalisation d’un parking à étages par le propriétaire du Centre commercial Essalem, faisant face à la station de transport urbain «Souidani Boudjemaa». Hélas, ce projet fait face à une farouche résistance des 352 commerçants occupant les stands du marché des vêtements prêt-à-porter qui englobe une partie de l’assiette du projet. Ces derniers refusent catégoriquement toute délocalisation. Il est, également, question de la réalisation d’un parking à étages à la station de bus Kouche Noureddine, un autre dans la rue Biskri Ali (cité Auzas), ainsi que dans le quartier des Crêtes, à proximité du tribunal et de la Cour de justice d’Annaba de la cité Beni M’Haffeur. Notons que la circulation et le stationnement des véhicules sont un problème crucial à Annaba, causant des désagréments à tous les citoyens, conducteurs ou piétons. Ces projets annoncés sont restés lettre morte à ce jour. Leur réalisation devrait susciter la satisfaction de nombreux usagers, notamment, et qui n’auront plus à subir le diktat des «parkingueurs», ou à chercher désespérément une place de stationnement. Par : A.Ighil