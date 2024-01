CAN-2023: "Gagner coûte que coûte face à la Mauritanie" Publié Le : Lundi, 22 Janvier 2024 09:35 Lu : 21 fois Imprimer Evoyer Partagez CAN-2023: "Gagner coûte que coûte face à la Mauritanie" BOUAKE (Côte d’Ivoire) - Le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Walid Sadi, a déclaré dimanche que la victoire était impérative, mardi face à la Mauritanie au stade de Bouaké (21h00, algérienne), pour pouvoir valider la qualification aux 1/8es de finale de la CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire (13 janvier- 11 février), à l'occasion de la 3e et dernière journée (Gr.D). "Nous abordons le match face à la Mauritanie avec l’intention de l’emporter. Le point décroché hier samedi dans le temps additionnel face au Burkina Faso nous a permis de revenir de loin. Les joueurs sont désormais libérés sur le plan psychologique, ce qui va beaucoup les motiver en vue du prochain match", a indiqué Sadi à la presse algérienne. Le président de l’instance fédérale s’exprimait peu avant le début de la séance de l’entraînement des "Verts", effectuée à huis clos au Lycée Classique à Bouaké, au lendemain du match nul décroché face au Burkina Faso (2-2). Lors de leur entrée en lice dans ce tournoi, la sélection algérienne avait été tenue en échec par l’Angola (1-1). Lire aussi: Algérie-Burkina Faso (2-2): la FAF introduit une réclamation officielle contre l’arbitre de la VAR Walid Sadi est revenu sur la réclamation officielle introduite auprès de la commission d’arbitrage de la Confédération africaine (CAF), au sujet de la prestation de l’arbitrage du match face au Burkina Faso. "Nous n’avons encore reçu aucune réponse de la part de la CAF. La réclamation ne va pas changer le résultat du match, mais l’objectif est d’alerter l’instance continentale sur l’importance de garantir un arbitrage impartial lors des prochains matchs du tournoi », a-t-il ajouté. Et de conclure: «Il n'y aucun complot contre l’Algérie, mais l’arbitre de la VAR (le Gabonais Pierre Ghislain Atcho, NDLR) n’a pas assuré son rôle convenablement, en s’abstenant de saisir le directeur de jeu sur trois situations litigieuses en pleine surface». Au terme de la deuxième journée, le Burkina Faso et l’Angola occupent conjointement la tête du groupe D avec 4 points chacun, devant l’Algérie (2 points), alors que la Mauritanie ferme la marche avec 0 point. Les deux premiers du groupe, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se qualifient aux 1/8es de finale.