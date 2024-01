La formation professionnelle consacre un intérêt particulier aux métiers du tourisme Publié Le : Jeudi, 18 Ja

La formation professionnelle consacre un intérêt particulier aux métiers du tourisme Publié Le : Jeudi, 18 Janvier 2024 15:07 Lu : 93 fois Imprimer Evoyer Partagez La formation professionnelle consacre un intérêt particulier aux métiers du tourisme TIZI-OUZOU - Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, a souligné jeudi à Tizi-Ouzou que son secteur consacre "un intérêt particulier" aux métiers du tourisme. Dans une intervention à l'ouverture de la rencontre nationale sur les métiers de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme sous le thème "vision moderne pour des perspectives prometteuses", M. Merabi a souligné l'intérêt de l'Etat aux métiers du tourisme comme vecteur économique important pour le pays. "Le secteur du tourisme et de l'artisanat est une des alternatives pour le développement économique du pays, d'où l'intérêt particulier que lui accorde le secteur de la formation professionnelle pour assurer un apprentissage de qualité pour ses métiers", a-t-il dit. Le ministre a indiqué, à ce propos, que le secteur de la formation professionnelle dispense pas moins de 27 spécialités dédiées au tourisme à travers une quinzaine d'établissements au niveau national. La rencontre, à laquelle ont pris part 300 participants de 13 wilayas, est marquée par l'organisation de trois ateliers regroupant des formateurs, des opérateurs économiques dans le domaine, des représentants des secteurs du tourisme et de l'artisanat, de la culture, de l'environnement et des spécialistes. Des recommandations sur les besoins et les attentes du secteur seront élaborées et remises aux pouvoirs publics à l'issue de ces ateliers.