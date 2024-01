Plan d’actions pour l’été 2024 : Réunion stratégique à la wilaya La Rédaction by La Rédaction 22 janvier 2024i

Plan d’actions pour l’été 2024 : Réunion stratégique à la wilaya La Rédaction by La Rédaction 22 janvier 2024in Annaba A A 0 0 SHARES 5 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Le siège de la wilaya a accueilli, dans la journée d’avant-hier, une réunion stratégique en vue de préparer la ville pour la saison estivale 2024. Présidée par le wali, M. Abdelkader Djellaoui, cette réunion a relevé le fait du manque en matière d’aménagement urbain, mais également d’une franche volonté d’amélioration du cadre de vie. Entouré des responsables locaux, le chef de l’Exécutif a annoncé une série de décisions destinées à embellir la ville et à offrir une meilleure expérience aux vacanciers qui prévoient de passer leur été sur les rivages de la «Coquette». Dans une démarche axée sur l’embellissement urbain, le renouvellement des revêtements des routes de plaisance menant aux plages a été décidé, créant ainsi une atmosphère plus agréable aux promeneurs. Dans le souci de garantir la sécurité des résidents et des visiteurs, une attention particulière sera portée à l’amélioration de l’éclairage public le long des axes urbains et dans les espaces publics. Les quartiers populaires seront sujets d’une réhabilitation générale, visant à améliorer le cadre de vie des résidents de ces zones souvent restés en marge des projets de développement. En vue d’apaiser les flux de circulation, la modernisation de la gare routière Mohamed Mounib Sandid, ainsi que l’achèvement des projets en cours au niveau des stations Kouche Noureddine et Souidani Boudjemaa, devront être finalisés pour juin 2024. Egalement, les routes intérieures le long de la côte enregistreront une transformation avec des travaux de bitumage destinés à fluidifier la circulation routière durant les mois d’été connus pour leur grand trafic. D’autre part, le Cours de la Révolution, point central de la vie citadine, sera revitalisé, intégrant l’éclairage LED, les éléments ornementaux, et une rénovation des façades officielle de la wilaya, des espaces verts et des parcs publics. Rappelons que, ces dernières années et précisément après la période du confinement lié au COVID19, la «Coquette» a enregistré un nombre significatif de visiteurs des quatre coins du pays. Le nombre officiel annoncé par la direction du Tourisme d’Annaba dépasse les 1,2 million en 2023. Ces décisions, annoncées par le wali avec conviction, réaffirment l’engagement de l’administration envers la création d’un cadre de vie plaisant, non seulement pour les résidents, mais également pour les nombreux visiteurs qui découvriront la ville cet été. Par : AMAROUAYACHE M.MAHDI La Rédaction