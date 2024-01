Contrôle d’hygiène à El-Bouni : Deux établissements en infraction La Rédaction by La Rédaction 22 janvier 202

Contrôle d’hygiène à El-Bouni : Deux établissements en infraction La Rédaction by La Rédaction 22 janvier 2024 in Annaba A A 0 0 SHARES 4 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter La Brigade de la police générale d’El Bouni a pu, dimanche passé, en collaboration avec les services de la direction du Commerce, organiser une sortie d’inspection des établissements commerciaux. Ces opérations ont révélé d’importantes infractions aux normes d’hygiène et des pratiques douteuses dans deux établissements alimentaires. La première cible de cette opération a concerné une boulangerie. Pendant leur visite, les inspecteurs ont constaté un manquement total aux normes d’hygiène, avec l’utilisation d’eau contaminée dans la préparation de pizzas et de pâtisseries. Au cours de l’inspection, 119 kg de tomates impropre à la consommation, destinées à la préparation de la sauce pizza, ont été saisies. De plus, des quantités substantielles de pâte et d’ingrédients destinés à la confection de pâtisseries ont également été confisquées. Par ailleurs, lors de cette sortie, un entrepôt de vente en gros de produits alimentaires a été soumis à un contrôle minutieux. Les autorités ont saisi des quantités importantes de produits alimentaires périmés, comprenant 60 kg de noix, 192 boîtes de biscuit, 360 bonbons, 40 boîtes de café de 500 gr chacune, ainsi que 4,5 q de «frik» non étiqueté et sans origine identifiée. D’autres produits alimentaires périmés ont également été découverts. Ces opérations visent à assurer la sécurité alimentaire et à garantir la qualité des produits proposés aux consommateurs. Les autorités locales encouragent la poursuite de ces efforts afin de veiller à ce que les commerces respectent scrupuleusement les lois et règlements locaux en matière de sécurité alimentaire et d’hygiène. Comme chaque année, ces opérations se multiplient à la veille du mois sacré, et elles sont d’autant plus palpables durant le Ramadhan. Par : AMAROUAYACHE M.MAHDI