Protection de l'environnement et de la biodiversité du littoral : Les allemands de GIZ en visite à Séraidi La Rédaction 22 janvier 2024 in Annaba

Le président de l'APC de Séraidi, M. Ali Rachedi, a reçu, avant-hier matin, à l'hôtel El Mountazah, une délégation allemande représentée par l'entreprise GIZ. Cette rencontre a eu lieu à l'occasion d'une journée d'étude sur la protection de l'environnement et de la biodiversité du littoral algérien. Avec ses 1.622 kilomètres de côtes et ses nombreux espaces naturels encore préservés, l'Algérie possède un patrimoine naturel diversifié. Cependant, l'implantation croissante de villes, d'industries, d'infrastructures et la surexploitation de certaines ressources naturelles perturbent les écosystèmes côtiers. En 2015, l'Algérie a adopté une stratégie de gestion intégrée des régions côtières, visant à protéger l'environnement et la biodiversité des zones littorales, tout en assurant leur exploitation durable. Le présent projet s'inscrit dans ce cadre. Dans un premier temps, ce projet a actualisé la stratégie nationale de la gestion intégrée des zones côtières et a élaboré un plan d'action budgétisé et un système de suivi. En outre, il conseille les organisations partenaires dans les domaines de la gestion des données, des systèmes d'information géographique et de la communication. D'autre part, les capacités organisationnelles, entrepreneuriales et techniques des utilisateurs des ressources sont renforcées en vue d'assurer une exploitation durable des services écosystémiques. Pour ce faire, des chaînes de valeur (par exemple les huiles naturelles) sont mises en place et la commercialisation des produits est encouragée par le biais de contrats avec le secteur privé. Afin d'améliorer la gestion des aires protégées, les compétences du personnel administratif et des organisations de la société civile sont renforcées. Un conseil est dispensé sur la manière d'élaborer des lignes directrices méthodologiques et techniques pour des plans de gestion des aires marines et côtières protégées. Le projet se concentre également sur le classement de nouvelles aires côtières et marines protégées (par exemple en parcs nationaux) et sur la mise à jour du statut de protection des aires protégées existantes. Il contribue, ainsi, à la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la biodiversité. Il est mis en œuvre en collaboration avec la société GFA Consulting Group et l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). La GIZ soutient, également, le pays dans la poursuite de ses objectifs en matière de protection du climat. Pour ce faire, elle encourage les communes à optimiser leur consommation énergétique en utilisant davantage les énergies renouvelables et les technologies à haut rendement énergétique. En outre, elle contribue au renforcement du cadre institutionnel et juridique nécessaire à la mise en œuvre des contributions nationales à la lutte contre le changement climatique. Par : A.Ighil