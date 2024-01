LE P/APC D’EL MILIA : « J’ai hérité d’un cumul que je dois gérer » La Rédaction by La Rédaction 21 janvier 20

LE P/APC D’EL MILIA : « J’ai hérité d’un cumul que je dois gérer » La Rédaction by La Rédaction 21 janvier 2024 in Jijel, Régions A A 0 0 SHARES 8 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Dans une discussion à bâtons rompus avec des citoyens avant l’arrivée de la délégation de la wilaya pour l’inauguration d’un projet du gaz naturel à la cité Asserdoune, à l’occasion de la journée nationale de la commune, le P/APC d’El Milia, Omar Mekkiou, n’a pas manqué d’évoquer ses projections pour l’avenir. Visiblement serein, il a toutefois martelé qu’il gère un fait accompli. «Je ne fais que gérer ce fait accompli», a-t-il lancé à ses interlocuteurs pour signifier qu’il n’a pas encore entamé son action. Selon lui, ce fait accompli se résume à l’état de délabrement, voire de ruine, dans lequel il a trouvé la ville d’El Milia. «J’ai hérité d’un cumul, je dois le gérer», a-t-il indiqué. Et d’ajouter : «lorsque nous terminerons le chantier en cours dans la ville, nous aurons une vision plus claire de ce que nous aurons à faire», a-t-il encore signalé. Sur place, certains ont vu, dans cette déclaration, une façon d’esquiver les critiques qui l’accablent, sachant qu’il est à sa troisième année à la tête de cette commune sans que la situation ne change. «Il ne lui reste que peu de temps pour lancer son action. Surtout que le grand chantier en cours, qui n’est pas de son programme, est encore loin de prendre fin pour remettre de l’ordre dans la ville», réplique-t-on. Toutefois, l’action du P/APC se résume, selon ses propos, à la création de nouveaux plans directeurs d’aménagement urbain (PDAU) et des plans d’occupation du sol (POS) pour l’extension de la ville d’El Milia. Celle-ci passe, selon le même responsable, par la création de nouveaux pôles urbains à Akharouf et Bouchams, deux localités qui restent encore à aménager à la périphérie lointaine du Nord-Est et du Sud-Est de la commune d’El Milia. Ces deux sites ont, maintes fois, été évoqués pour l’implantation des programmes de logements, dans une ville qui a consommé son capital foncier, très souvent dilapidé par des constructions illicites. C’est dans ce sillage que le P/APC fait part de sa projection de création d’un pont, reliant la RN43, au lieu-dit Nchima, au pôle urbain d’Asserdoune, et au-delà, au futur site d’Akharouf. «Ça sera le deuxième contournement de la ville après celui reliant les RN43 et 27», précise-t-il. Si ce programme, dont fait part le P/APC, est encore une projection qui reste à concrétiser, certains y voient une fuite en avant pour lancer les actions les plus urgentes. D’abord au centre-ville, dont les projets en cours sont dictés par la nécessité de sa réhabilitation après la rénovation des réseaux d’AEP et d’assainissement. Ensuite, par la prise en charge des préoccupations des citoyens face à la dégradation irrémédiable de leur cadre de vie. Pour le commun des citoyens, «le plus urgent est de remettre de l’ordre dans cette ville délabrée, faisant face à un commerce illégal tentaculaire, alors que ses marchés son désertés dans un contexte d’abandon de ses infrastructures, livrées à un triste sort, à l’image de la salle de cinéma et de ses jardins publics». S’ajoute à cela, l’urgence de passer à la réhabilitation des agglomérations périphériques laissées sur le carreau des opérations en cours, à l’instar des cités Lakhnak, Asmoune et Draa Ouled Salah, qui attendent leur part d’aménagement. Par : Amor Z