Apc De Annaba :La Fin De La Crise ? EDITEUR - 22 JANVIER 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une

Apc De Annaba :La Fin De La Crise ? EDITEUR - 22 JANVIER 2024 Officiellement bloquée le 29 novembre 2023 sur décision du wali d'Annaba, Abdelkader Djellaoui, conformément aux articles 100, 101 et 102 de la loi 10-11 du 22 juin 2011 régissant le code communal, l'Assemblée Populaire Communale (APC) d'Annaba, qui était en proie à un conflit entre élus, sera de nouveau fonctionnelle dès le début de la semaine prochaine, révèlent des sources crédibles. D'ailleurs, il se murmure dans les couloirs du cabinet du wali que le chef de l'exécutif a été saisi à cet effet par l'assemblée populaire en question. Une source très bien informée affirme dans ce cadre qu'un consensus a été trouvé au sein des élus de l'APC d'Annaba. Il a été précisé qu'une partie des opposants au maire de la ville, Youcef Chouchène, a décidé de se consacrer exclusivement à la bonne marche de la municipalité, en se rangeant aux côtés de l'ancienne minorité représentée par 17 élus, dont le président de l'APC. Ce blocage a commencé à porter atteinte à l'intérêt général en pénalisant de nombreux programmes d'amélioration du cadre de vie dans la commune et impactant d'autres besoins essentiels de la population. Cela a poussé certains élus parmi les 24 opposants qui avaient réclamé le départ du maire à revenir aux meilleurs sentiments pour le bien de la communauté. « Ils ne pensent aujourd'hui qu'à reprendre les activités de la commune et répondre ainsi aux aspirations des citoyens de la ville », estime la même source. On s'attend donc à la levée de la suspension de l'assemblée décidée par le wali, qui avait réagi au blocage de l'APC en désignant le chef de daïra pour gérer la commune. À cet égard, nous avons pu contacter Youcef Chouchène, qui a confirmé la véracité de l'information. Il a affirmé que le quorum a été atteint, avec une majorité absolue (50 % + 1). « Tout le monde a enterré la hache de guerre pour l'intérêt général des citoyens », a-t-il précisé. Et d'indiquer : « Nous avons saisi, dans ce contexte, le chef de la daïra d'Annaba, tout en sollicitant le wali pour la tenue d'une session extraordinaire le jeudi 25 janvier avec un seul point à l'ordre du jour : un changement partiel dans la composition de l'assemblée ». B. Salah-Eddine