« Notre problème, c’est aussi un groupe de journalistes », Riyad Mahrez Par Zakaria S 25 janvier 2024 à 12:23 Riyad Mahrez s’est exprimé devant les médias algériens à l’arrivée de la sélection nationale à Alger en provenance de Bouaké. Il revient sur l’élimination des Verts de la CAN-2023. C’est en début de matinée que les Verts ont atterri à l’aéroport d’Alger, en provenance de Bouaké. En étant le capitaine d’équipe, Riyad Mahrez est le seul joueur qui s’est exprimé devant les médias algériens. Il explique les raisons de l’élimination de la sélection nationale de la CAN-2023. « On n’a pas été bons, on n’a pas été à la hauteur. Ça fait deux CAN de suite, 3 échéances qu’on passe à côté. On a tellement gagné pendant longtemps, mais dans le foot, tu gagnes, tu perds, tu perds plus que tu ne gagnes, c’est la réalité ». Il a également ajouté assumer la responsabilité de cet échec « C’est nous les premiers responsables. Moi le premier tout devant et je mets tout le monde derrière, il n’y a pas de problème. On n’a pas été à la hauteur ces deux trois dernières années et on le paye ». S’est-il expliqué. Poursuivant sa déclaration, il affirme qu’il y a« Beaucoup de jeunes joueurs, il y a beaucoup de bons joueurs. Mais ce n’est pas ça qui va faire gagner les Coupes d’Afrique. Il y a eu des super générations qui n’ont rien gagné. Nous-même, nous sommes une génération qui a gagné une Coupe d’Afrique exceptionnelle ». Mahrez pointe du doigt certains journalistes En parlant de la grande désillusion, l’attaquant d’Al-Ahli Saudi pointe du doigt certains journalistes. « Le problème ? Comme je l’ai dit, un peu des journalistes, qui sont beaucoup contre nous. Autrement dit, ils ne mettent pas une pression positive (…) C’est vraiment dommage qu’il y ait une telle pression médiatique autour de nous. Ce n’est pas comme si on avait gagné 10 Coupes d’Afrique et qu’on était tout le temps les seuls favoris ». Dira-t-il. En parlant des journalistes et les médias, Mahrez leur envoie un message. En effet, il leur demande de soutenir la sélection nationale. « Essayez d’aider et poussez cette équipe, ces jeunes joueurs, gardez une pression positive. Moi, je suis dedans, je suis à l’intérieur, je ressens, j’ai beaucoup plus d’expérience et il y a des jeunes qui ne supportent, peut-être, pas la pression que vous mettez. Je pense que dans le futur, il faudra faire attention à cette jeune équipe ».