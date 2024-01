Bras de fer entre Sadi et Belmadi : la somme ahurissante exigée par l’ex sélectionneur Par Boumediene Helali 26 janvier 2024 à 18:58 Après la fin de l’aventure du sélectionneur national, Djamel Belmadi, avec l’équipe d’Algérie « sur les rectangles verts », c’est le peut-être le début d’un autre épisode entre l’entraîneur algérien et l’instance suprême du football national, la FAF. Ainsi, on assisterait à un bras de fer entre Belmadi et le président de la fédération algérienne de football, Walid Sadi. En effet, selon des informations, le sélectionneur national aurait demandé l’intégralité des mensualités jusqu’à la fin de son contrat avec la FAF, soit jusqu’en 2026. Un revirement de situation complètement inattendu, si l’information se confirme, et qui lève le voile sur plusieurs zones d’ombre. Dans le détail, le président de la fédération algérienne a proposé une indemnité de départ qui s’élève à 612.000 euros, soit 3 mensualités. Une somme que Belmadi aurait refusé en jugeant qu’il doit recevoir la totalité des mensualités jusqu’en 2026. Selon des informations, Djamel Belamdi aurait exigé le versement d’une somme qui dépasse les 7 millions d’euros pour signer une résiliation à l’amiable de son contrat. « Le contrat de Belmadi n’était pas moral, c’est une calomnie de le dire » Dans une récente vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, le journaliste algérien, Hafid Derradji est revenu sur l’affaire du gribouillage entre l’instance de Dely Brahim et le désormais ex-sélectionneur de l’Algérie. Ainsi, selon Derradji, Belmadi devra rendre sa réponse finale à la FAF en début de semaine. « Les choses peuvent évoluer et finir devant le tribunal. Nous n’espérons pas une fin pareille. On aimerait que les deux parties entendent la voix de la raison », a-t-il dit. Par ailleurs, le commentateur de la chaîne de BeIN Sports a révélé les coulisses de la dernière entrevue entre le staff de Belmadi et le Président de la FAF, Walid Sadi, « les membres du staff de Belmadi ont paraphé le document présenté par les services de la fédération et qui leur conférait 2 mensualités. Au moment où Belmadi allait signer à son tour le document, une scène spectaculaire s’est déroulée. Il a fait machine arrière et a refusé de parapher le document en indiquant qu’il voulait recevoir l’intégralité des mensualités. », a-t-il indiqué. — hafid derradji January 26, 2024 D’après Derradji, le président de la fédération aurait décliné la demande de Belmadi on lui faisant comprendre qu’il n’était pas habilité à prendre une décision pareille. Ce qui a fait brûler le torchon entre les deux hommes qui attendent désormais dimanche prochain pour parvenir à une séparation qui n’abîmerait pas la belle image que Belmadi a dressée dans les cœurs des supporters Algériens.