Belmadi s’en va en guerre contre la FAF ? il y a 3 heures0 15 Temps de lecture 1 minute Facebook X Linkedin Tu

Belmadi s'en va en guerre contre la FAF ? Après un parcours des plus décevants de la sélection nationale durant la CAN-2023, Djamel Belmadi est automatiquement le premier à subir les conséquences. Même s'il a endossé l'entière responsabilité de ce cuisant échec, le troisième en deux ans, le coach savait qu'il ne survivrait pas à cette déconvenue. La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé récemment le départ officiel du sélectionneur, après plusieurs années de collaboration. A la tête de la barre technique depuis le 18 août 2018, l'ancien joueur de l'O. Marseille est mis en cause pour sa gestion et ses mauvais résultats. Bien que le président de la FAF, Walid Sadi, ait confirmé un accord amiable pour résilier le contrat avec Djamel Belmadi, cette situation pourrait rapidement se compliquer pour la Fédération. Selon certaines sources, Djamel Belmadi aurait changé d'avis au dernier moment. Alors qu'il était sur le point de signer le document officialisant sa fin de fonction en tant que sélectionneur, il aurait demandé une indemnisation nettement supérieure à celle initialement convenue avec le premier responsable de l'instance faîtière. La raison qui aurait incité Belmadi à se rétracter est la manière et la rapidité avec lesquelles le président de la FAF l'a annoncé. Le sélectionneur Djamel Belmadi a découvert l'annonce officielle de son président dans l'avion qui ramenait la délégation de Côte d'Ivoire en Algérie. En colère, le vainqueur de la CAN-2019 aurait totalement changé d'avis estimant que son président a officialisé les choses trop vite avant que les accords ne soient signés. À noter que les deux parties se sont mises d'accord pour l'octroi de deux mois de salaire qui n'ont pas encore été versés. Toujours officiellement en poste puisqu'aucun document n'a été signé, Belmadi aurait réclamé une somme mirobolante pour quitter ses fonctions. Il exige donc de percevoir presque 8 millions d'euros pour le reste de son contrat qui expire le 1er août 2026. Une situation tendue et complexe semble donc se profiler pour l'instance dirigeante du football algérien. Djamel ABED