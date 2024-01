Vahid Halilhodzic en pole position pour succéder à Belmadi il y a 4 heures0 14 Temps de lecture 1 minute Faceb

Vahid Halilhodzic en pole position pour succéder à Belmadi il y a 4 heures0 14 Temps de lecture 1 minute Facebook X Linkedin Tumblr Pinterest Reddit VKontakte Odnoklassniki Pocket Bosnian coach Vahid Halilhodzic looks on during a press conference in the capital Rabat on August 15, 2019, after signing on as the new coach of the Moroccan national football. (Photo by FADEL SENNA / AFP) Alors que le départ du sélectionneur Djamel Belmadi est acté, même si ce dernier se trouve encore en négociations avec la Fédération algérienne de football pour ses indemnités, le président de l’instance de Dely Brahim, Walid Sadi veut en finir rapidement avec cette histoire. Sadi se charge en même temps de trouver un successeur à Belmadi dans les plus brefs délais. En effet, plusieurs noms circulent ces derniers temps pour prendre en charge la barre technique des Verts. Hervé Renard, Carlos Queiroz, Madjid Bougherra et Vahid Halilhodzic ont été tous cités juste après le retour de la sélection nationale de sa participation décevante de la CAN en Côte d’Ivoire. Toutefois le président de la FAF, Sadi, reste favorable au retour du Bosnien Halilhodzic, qu’il a déjà connu lorsqu’il était membre du BF. Selon des indiscrétions proches de la FAF, Halilhodzic est en pole position pour le poste de sélectionneur des Verts et pour cause, il est libre actuellement de tout engagement contrairement au Français Renard qui est sous contrat avec la Fédération française de football et ne sera libre qu’a partir du mois de juin. Il se trouve également que Halilhozic possède le profil qui correspond à l’équipe d’Algérie, par le fait qu’il connaît déjà la maison pour avoir drivé les coéquipiers de Mahrez entre 2011 et 2014 avec à la clé une qualification historique au 2e tour du Mondial au Brésil. En outre, le technicien bosnien connaît parfaitement le football africain pour avoir drivé plusieurs clubs et nations du continent, la Côte d’ Ivoire et le Maroc entre autres qu’ils a qualifiés à une phase finale de la Coupe du monde. Selon les dernières nouvelles, Sadi a déjà contacté le Bosnien et ce dernier n’a pas refusé l’idée mais a demandé un temps de réflexion avant de rendre sa réponse.