Mahrez : « Ma carrière internationale, on en reparlera plus tard » il y a 12 heures0 10 2 minutes de lecture F

Mahrez : « Ma carrière internationale, on en reparlera plus tard »

Critiqué sans ménagement par la presse et les supporters algériens pour ses performances jugées en deçà des attentes, Riyad Mahrez est revenu sur la nouvelle désillusion des Verts, éliminés en phase de poules de la Coupe d'Afrique des nations avec deux points et derniers de leur groupe D. Tout en regrettant le rôle négatif des médias, le capitaine de la sélection nationale estime que l'équipe n'a pas été au niveau. Sortis sans parvenir à assurer la moindre victoire en concédant deux semi-échecs Angola (1-1) et Burkina Faso (2-2), avant de tomber devant la Mauritanie (1-0), les Fennecs ont vécu une autre désillusion après celle de Japoma 2021. L'ailier algérien a affirmé lors d'une récente sortie médiatique : « On n'a pas été bons, on n'a pas été à la hauteur. Ça fait deux CAN de suite et trois échéances (absence à la Coupe du monde 2022 après une élimination en qualifications face au Cameroun, ndlr) où on passe à côté, » a déclaré l'actuel joueur d'Al-Ahli Jeddah. « On a tellement gagné pendant longtemps… Mais dans le foot, tu gagnes, tu perds… Tu perds plus que tu gagnes. C'est la réalité ». L'ancien joueur de City n'arrive pas également à expliquer ce qu'il s'est réellement passé et l'incapacité des Verts à redresser la barre. « Le problème ? Honnêtement, je ne sais pas, poursuit Mahrez. On avait quand même de bons joueurs, un super coach. Je pense que les 23 qui sont là, à trois ou quatre joueurs près, ce sont les meilleurs joueurs d'Algérie ». Avant d'évoquer son avenir au sein de la sélection nationale, Mahrez estime que certains journalistes ont mené la vie dure aux Verts. « Il y a les journalistes qui sont beaucoup contre nous. Ils ne mettent pas une pression positive. Ce n'est pas ça qui nous a fait perdre, bien sûr. C'est nous qui jouons sur le terrain. Mais je trouve ça dommage qu'il y ait une telle pression médiatique autour de nous », a-t-il regretté. Quant à son avenir immédiat, Mahrez qui compte 89 sélections, refuse de se projeter sur la suite de sa carrière internationale. « Ma carrière avec l'équipe nationale, ce n'est pas le moment d'en parler. On en reparlera au moment opportun. Pour l'instant on parle de l'équipe », et de conclure : « Je ne peux pas vous dire quel est mon objectif. J'ai la tête à l'envers. Ce n'est pas facile de sortir d'un tel échec ». Djamel ABED