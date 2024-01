Equipe Nationale: Quel entraineur pour les Verts ? par M. Zeggai Se dirige-t-on vers un bras de fer entre la FAF et le sélectionneur national, Djamel Belmadi ? C'est du moins l'impression qui se dégage. Un conflit inespéré, compte tenu de la situation qui prévaut au sein de l'EN qui traverse une véritable crise de résultats, ayant découlé sur une autre élimination, la deuxième consécutive, au premier tour de la CAN. En effet, la sélection nationale, impuissante et guère convaincante, a quitté le tournoi continental sans gloire. Grande désillusion. Pire, l'EN reste sans la moindre victoire en deux éditions, soit six matchs sans la moindre victoire en phase finale. A propos du staff technique national, jusqu'à l'heure actuelle, aucune décision n'a été prise à propos du départ de Djamel Belmadi. Au départ, le président de la FAF, Walid Sadi, a annoncé avoir trouvé un accord avec le sélectionneur national Djamel Belmadi pour une séparation à l'amiable, au lendemain de l'élimination au premier tour de la CAN-2023 en Côte d'Ivoire. « Je me suis réuni avec Djamel Belmadi pour discuter des conséquences de cette élimination amère, nous avons trouvé un accord pour une séparation à l'amiable, et la résiliation du contrat liant l'entraîneur avec la FAF. Nous remercions l'entraîneur Djamel Belmadi pour tout ce qu'il a donné, et nous lui souhaitons bon courage dans la suite de sa carrière. « Nous n'avons pas lésiné sur les efforts en garantissant toutes les conditions nécessaires pour permettre à nos joueurs de se distinguer et d'atteindre notre objectif », a écrit Walid Sadi sur son compte officiel X (ex-Twitter), avant d'ajouter, « un changement radical et une véritable révolution seront opérés au niveau de l'EN, dans le but de garantir un environnement propice et exemplaire pour le travail et reconstruire, sur cet échec, afin de reprendre notre place sur le plan continental et international », a-t-il assuré. Selon une source crédible, les deux parties ont trouvé un accord après que la FAF lui ait proposé le paiement de deux salaires au coach national pour la résiliation de son contrat. Revirement de situation, Belmadi aurait exigé six mois après avoir demandé un temps de réflexion. Pourquoi le sélectionneur national s'est-il rétracté lors de la réunion qu'il a tenue avec le président de la FAF ? A-t-on mentionné toutes les clauses nécessaires sur son contrat qu'il expire jusqu'en 2026 ? A-t-on précisé les objectifs ? Voilà des questions qui méritent bien des réponses. L'incertitude plane toujours sur la résiliation à l'amiable annoncée initialement par la FAF en attendant les prochaines heures qui pourraient débloquer cette situation, car la FAF ne veut pas perdre du temps pour trouver l'entraineur qui répond au profil recherché et aux objectifs assignés. - Quel entraineur pour l'EN ? Là, l'indécision plane. Plusieurs techniciens étrangers sont annoncés pour la succession de Djamel Belmadi. Parmi les noms évoqués, on peut citer celui de Hervé Renard. Pour ce dernier, la Fédération ivoirienne, selon certains médias, a contacté son homologue française, pour obtenir le « prêt » du sélectionneur de l'équipe de France féminine Hervé Renard pour la fin de la CAN 2023. Mais, la piste de Hervé Renard, même si elle revient avec insistance, pourrait ne pas aboutir pour la simple raison est que l'actuel sélectionneur de l'Equipe de France féminine est lié par un contrat avec l'Equipe de France féminine jusqu'à fin août, soit jusqu'à la fin des Jeux Olympiques de Paris 2024. Parmi, les noms cités, il y a Madjid Bougherra, vainqueur de la Coupe arabe des nations FIFA 2021 et finaliste du CHAN avec l'équipe nationale des locaux. Un autre technicien qui a gagné l'estime des Algériens pourrait atterrir à l'EN. Il s'agit du bosniaque Vahid Halhodzic qui a mené l'EN au deuxième tour du Mondial brésilien en 2014. Selon nos sources, certains managers commencent à bouger pour proposer leurs « préférés ». Parmi eux, on parle de Vladimir Petkovic, l'ancien sélectionneur de la Suisse. Carlos Quieroz qui a quitté le poste de sélectionneur du Qatar après avoir travaillé chez de nombreux clubs européens et en Egypte. Jorge Sampaoli, le coach argentin, et l'ex-sélectionneur de l'Espagne Julen Lopetegui. Ce sont des noms avancés ici et là, mais le président de la FAF, ne veut pas se précipiter pour faire le bon choix tant attendu par le public algérien.