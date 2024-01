Entre reboisement et nettoiement : Séraidi préserve son statut de commune verte La Rédaction by La Rédaction 2

Entre reboisement et nettoiement : Séraidi préserve son statut de commune verte La Rédaction by La Rédaction 27 janvier 2024in Annaba A A 0 0 SHARES 7 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter C’est en toute gaieté et sans grand protocole que le maire de la commune de Seraidi, M. Rachedi, a pris part à une campagne de nettoiement et de reboisement au niveau des espaces verts de Seraidi. La journée d’hier a, ainsi, commencé par la plantation de rosiers et d’orthencias sur la placette publique qui fait face à l’emblématique hôtel El Mountazah, avant de se poursuivre sur la montée de la route de Djenane El Bey. En fin de semaine, l’édile de la commune a notifié des zones forestières en bord de la route Djenane El Bey qui croulaient sous les déchets solides. Plastiques, restes alimentaires et bouteilles en verre, autant de déchets qui sont venus porter atteinte à la nature et au statut vert de la commune. Ainsi, une opération de nettoiement a été menée au niveau de ces zones grâce aux efforts des agents de l’APC et des garde-forestiers, en présence d’éléments de la gendarmerie nationale. La journée s’est clôturée en toute simplicité autour d’une collation offerte par les habitants de Bouzizi pour saluer l’opération de reboisement qui a été consacrée à ce village emblématique de Seraidi. Les efforts des agents, en action toute la journée, ont été récompensés par du petit lait et des «bradj», à l’image des élémentaires de l’hospitalité des habitants du Mont Edough. Poumon de la wilaya, le mont Edough est plus accessible que jamais pour nombre de visiteurs de tout genre. Des passionnés de la nature, aux solitaires en manque d’isolement, la fréquentation en hausse du mont Edough a eu raison de la pureté de ses espaces malgré la sensibilisation sur le sujet. Par : M. L