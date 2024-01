Successeur de Belmadi : Hervé Renard aurait demandé un programme aménagé, au suivant ! Par B Helali 27 janvie

Successeur de Belmadi : Hervé Renard aurait demandé un programme aménagé, au suivant ! Par B Helali 27 janvier 2024 à 10:53 À l’approche des prochaines échéances continentales, la fédération algérienne de football multiplie ses efforts pour trouver le successeur de Djamel Belmadi, désormais ex-sélectionneur de l’équipe d’Algérie. Les spéculations sur l’identité du prochain driver des Verts sont légion. Entre des entraîneurs de renommée, d’autres qui ont fait leurs preuves en Afrique en passant par des coachs algériens, l’instance suprême du football algérien devrait celer son choix prochainement. Aujourd’hui, c’est une information relative à ce sujet qui est sorti. Ainsi, selon le média algérien Ennahar, la fédération algérienne de football aurait fait tomber le nom du coach français, Hervé Renard, de la liste des prétendants au poste du sélectionneur de l’équipe d’Algérie. Pourtant enthousiaste à l’idée de prendre les rênes de l’équipe d’Algérie, Hervé Renard, actuel sélectionneur de l’équipe féminine de la France, aurait demandé un programme aménagé pour coacher les coéquipiers d’Ismaël Bennacer dans le futur. Dans le détail, Ennahar révèle que Renard aurait accepté de prendre le poste du sélectionneur national lors du prochain tournoi international de la FIFA, organisée en Algérie en mars prochain, pour ensuite revenir en France afin de guider la sélection féminine tricolore lors des JO de Paris. Une requête qui n’a pas fait long feu au sein de l’instance de Bely Brahim et qui a vite fait tomber le nom de l’ancien champion d’Afrique de la short liste des prétendants à la succession de Belmadi. Entre Renard et la sélection algérienne : le rêve impossible ? Affichant sa volonté d’être un jour le sélectionneur de l’équipe d’Algérie, l’entraîneur français, Hervé Renard, pourrait ne jamais arriver à bout de son « rêve ». Longtemps pressenti pour prendre les commandes de la sélection algérienne, Renard s’est éloigné, doucement, mais sûrement, de la barre technique des Verts. Pour rappel, l’ancien champion d’Afrique avec la Zombie en 2012, et la Côte d’Ivoire en 2015, a été entraîneur de l’équipe de l’USM Alger en 2011. Un appel de pied explicite adresse aux services de la fédération pour se positionner en tant que favori pour le poste du sélectionneur. Néanmoins, Renard n’a pas été sollicité et son passage en Algérie n’était pas à la hauteur de ses espérances.