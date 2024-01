Pause Remaining Time -5:54 Unmute × EN : D'anciens sélectionneurs reviennent sur l'élimination de l'Algé

Pause Remaining Time -5:54 Unmute × EN : D'anciens sélectionneurs reviennent sur l'élimination de l'Algérie PAR MANEL BOUSKSOU VENDREDI 26 JANVIER 2024 IMG_2224 Dans un entretien accordé au média So Foot, Ali Fergani, Christian Gourcuff et Georges Leekens reviennent sur l'élimination de l'Algérie en Coupe d'Afrique des Nations L'élimination prématurée de l'Algérie en Coupe d'Afrique des Nations n'a pas finie de faire parler. Christian Gourcuff, Georges Leekens et Ali Fergani, tous d'anciens sélectionneurs de l'Algérie, sont revenus sur cet échec pour le média SoFoot. Les trois hommes ont réagit au départ de Djamel Belmadi et à son bilan. Pour Georges Leekens, le désormais ex-sélectionneur de l'Équipe Nationale est parti avec ses idées sans pour autant essayer de renouveler depuis 2019 «J’ai envie de dire qu’il est parti avec ses idées. Celles d’un coach qui a construit une sélection à son image, avec des succès immédiats et un travail à très long terme. Malheureusement, ça l’a peut-être desservi au moment d’entamer ce virage générationnel. Peut-être a-t-il pensé que les ingrédients qui ont marché en 2019 fonctionneraient en 2024. Mais les jeunes reçoivent le message différemment.» Selon Christian Gourcuff, la chute de Djamel Belmadi est due au même élément, le sélectionneur s'était réfugié dans ce qui marchait à l'époque «Le coach Belmadi a gagné son crédit en Égypte, il a bien capitalisé dessus, mais la chute est arrivée au mauvais moment. Dans les matches cruciaux. En CAN au Cameroun d’abord, puis en barrages de Coupe du monde, on sait que ça devient quasi impossible de redresser la barre. Il a essayé de s’accrocher à ce qui avait précédemment marché, en s’appuyant sur ses joueurs de base, mais la cassure était déjà trop large. Il aurait fallu installer la transition générationnelle de manière plus directe certainement.» Ali Fergani quant à lui déclare qu'il s'agit surtout d'une envie de vouloir tout faire sans déléguer et sans demander conseil à son staff «J’ai surtout l’impression que Djamel n’a pas suffisamment délégué. Son staff s’est effacé au fur et à mesure du temps, et c’est fort dommage. Dans les moments compliqués, tu dois te tourner vers tes collègues et leur demander conseil, car souvent tu es buté sur une idée, sans forcément avoir de vision périphérique. Et Djamel s’est enfermé dans ce schéma. C’est sa principale faillite.» Cependant, Georges Leekens et Ali Fergani ajoutent qu'il ne faut pas non plus oublier tout ce qui a été fait de positif depuis l'arrivée de Djamel Belmadi à la tête de la sélection «En revanche, il ne faut certainement pas faire dans l’amnésie sélective et balayer tout ce que Djamel a fait. L’Algérie traverse une période compliquée, et ce ne serait pas juste. C’était mon capitaine lors de mon premier mandat chez les Verts et croyez-moi que ce bonhomme ne pense qu’au bien de sa sélection. Donc, quand j’entends dire qu’il a pris en otage l’équipe, non.» déclare George Leekens avant qu'Ali Fergani n'ajoute «Lui dire merci, déjà. Parce qu’il nous a procuré un bonheur exceptionnel en 2019.» Une demission tardive ? Après l'échec de la CAN 2022, de la non-qualification à la Coupe du Monde au Qatar et maintenant de l'élimination prématurée en Coupe d'Afrique des Nations il est possible de se demander si le départ de Djamel Belmadi n'est pas tardif. Les 3 anciens sélectionneurs ont répondu à cette question. Pour Christian Gourcuff, l'envie de tout changer après un échec existe et il aurait été logique que Djamel Belmadi quitte la sélection après le match barrage face au Cameroun en 2022, cependant l'envie de prolonger afin de corriger le tir est tout à fait légitime selon lui «On veut toujours tout chambouler après un échec, donc pour les Algériens, il aurait été logique que Belmadi démissionne après le barrage face au Cameroun. Lui a justement pensé se racheter en prolongeant l’aventure, ce qui n’est pas du tout stupide. En Algérie, tout va souvent trop vite, et dans sa pensée, le coach a donc cru bon de temporiser pour voir s’il pouvait éventuellement redresser l’équipe. Ça a été le cas, puisque les Verts ont recommencé à avoir de bons résultats, mais la rechute durant cette CAN a montré que la sélection n’était pas encore guérie et qu’il fallait mettre un terme à tout cela.» Georges Leekens quant à lui dit que ce n'est pas un départ tardif car l'Algérie sort de cinq ans de domination sur le continent africain et que Djamel Belmadi avait sûrement l'envie de partir sur un succès plutôt que sur un échec «Trop tard non, puisque l’Algérie sort de cinq ans de domination en Afrique. Mais l’année de trop, certainement. Il y a une nuance. Quand on est entraîneur ou sélectionneur, on a toujours envie de partir au bon moment. Et le bon moment, c’est quoi ? Une victoire. Or, Belmadi a obtenu les succès à ses débuts. Pour lui, l’objectif était donc de laisser l’Algérie en bon état avant de partir… On a eu le droit à tout le contraire. Mais vous savez quoi, je préfère cela, un travail de long terme, plutôt qu’un coach qu’on vire au bout de quelques matchs, parce qu’il y a des pressions extérieures.» À l'opposé, Ali Fergani considère qu'il aurait été mieux pour Djamel Belmadi de partir juste après la défaite face au Cameroun en 2022 «Djamel a fait les deux années de trop, oui. L’aventure aurait dû s’arrêter après le duel face au Cameroun. Il aurait été soulagé d’un poids, et ça aurait laissé le temps à son successeur de préparer la suite. Là, c’est limite triste de le voir partir sur un fiasco pareil. Mais dans tout mal il y a du bien, et c’était certainement la claque nécessaire pour réveiller tout le monde. Joueurs, entraîneurs et, surtout, dirigeants ». «Bien sûr que l'on va revenir » Questionné sur le futur de l'Algérie après cette désillusion, les anciens sélectionneurs s'accordent pour dire que de meilleurs jours arrivent pour l'Equipe Nationale mais qu'il faudra passer par des moments compliqués. Pour Christian Gourcuff cet échec est un mal pour un bien. Il déclare que l'Algérie doit travailler sur la formation locale « Alors, il est évidemment plus facile de travailler dans un climat de victoire, mais une bonne gifle permet aussi de réveiller les consciences. Pour l’Algérie, la fatalité lui pendait au nez depuis deux ans, il fallait que ça se casse la gueule, et c’est tant mieux. Désormais, les dirigeants vont analyser ce qu’il manque, et faire un travail de fond, au-delà de la sélection. Il faut déjà structurer le football à échelle régionale, en établissant de véritables centres de formation. L’Algérie est l’un des plus grands pays de football, et voir aussi peu de talents s’exporter, ce n’est pas possible. Ensuite, pour ce qui est de la sélection, il va simplement falloir laisser la place et faire confiance aux jeunes. Cet échec est aussi une bonne expérience pour eux, qui vont pouvoir s’affirmer dans la difficulté ». Il ajoute également que les algériens doivent comprendre que la défaite n'est pas une fatalité et que le football est cyclique « Il y a deux choses que les Algériens doivent à tout prix retenir : acceptation et compréhension. Accepter que sur une courte ou moyenne période, rien ne va aller dans leur sens. Que les échecs vont s’enchaîner, que vous aurez l’impression de stagner. Ensuite, comprendre. Apprendre pour quoi cela n’a pas marché, quels leviers activer pour rebondir – comme je le disais plus haut, le travail de formation est juste fondamental – et ensuite, laisser du temps aux plus compétents. Ne pas demander de remède miracle à efficacité immédiate». Il souligne aussi que la nomination de Walid Sadi à la tête de la fédération est une bonne chose «En Algérie, tout est parfois fait dans la précipitation, par peur de ne pas être à la hauteur. Heureusement, ils ont nommé Walid Sadi à la tête de la fédération. Un homme de l’école Raouraoua (ancien président de la fédération algérienne entre 2001 et 2005, puis entre 2009 et 2017, considéré comme l’un des grands réformateurs du football local, NDLR), avec qui j’ai personnellement travaillé et qui a une vision ultramoderne du football. Tout ce qu’il fallait à l’Algérie pour revenir encore plus fort» La formation est également l'aspect important sur lequel la fédération doit travailler pour que le football algérien puisse se porter mieux pour Ali Fergani «Bien sûr qu’on va revenir ! Le mot d’ordre maintenant, c’est : former, former, former, et encore former. Nous sommes un pays de football, avec des gamins qui ne demandent qu’à être encadrés. Qu’on les forme ! Attention, je n’ai aucun problème avec les binationaux, que l’on soit clairs. L’Algérie se nourrit de la binationalité depuis son indépendance, ça fait partie de notre histoire. Mais pour le futur, il faut que la base soit locale et qu’on y ajoute des éléments binationaux. Il faut aussi faire un travail nécessaire au niveau des clubs, en y installant de vrais centres d’entraînement sur le modèle européen et en être financièrement capable.» Georges Leekens quant à lui dit avoir confiance en la jeunesse au sein de l'effectif algérien. Les jeunes talents ont la capacité de pouvoir rebondir «Oui, la relève est là. Atal, Amoura, Touba, Bennacer, Ounas. Il y a un vivier suffisamment solide pour recréer quelque chose sur le long terme, et je suis à 100% certain que cela va fonctionner. Comme on le dit souvent : le football est fait de cycle de cinq ans. L’Algérie a connu ses cinq ans de bonheur, désormais ils mangent leur pain noir. Si on veut comparer, on peut dire que les dynamiques se croisent avec le frère marocain. À la fin des années 2010, le football marocain était en crise, et l’Algérie rayonnait. Aujourd’hui, c’est l’inverse. Aux Algériens d'accepter la défaite, de faire le dos rond, et dans deux ans, vous verrez que tout sera différent.» Il ajoute un peu plus tard «Aujourd'hui, les Algériens pleurent, mais croyez-moi qu'une qualification en Coupe du monde en 2026 fera oublier tous ces épisodes. Le football algérien n'est pas mort, loin de là, il va même certainement renaître.» DZfoot