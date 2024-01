69 446 vues 24 janv. 2024 #pouvoir_algérien #abdousemmar #algeriepart Live d’Algérie Part avec Abdou Semmar : une équipe incohérente, inefficace, destructurée, sans âme, perdue sur le terrain, privée d'un schéma de jeu séduisant ou ambitieux, bref, la sélection nationale de football qui a essuyé une défaite historique hier 23 janvier 2024 face à la Mauritanie dés le 1er Tour de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2024 reflète parfaitement la déchéance morale de l'actuel pouvoir politique en Algérie. Cette élimination prématurée et humiliante de l'Algérie face à la Mauritanie qui a enregistré sa première victoire officielle lors d'une participation officielle à une CAN est le résultat direct de la propagande du pouvoir algérien qui a fait basculer le football et l'ensemble du sport algérien dans un climat médiatique et politique toxique. Cette propagande mêlant le complotisme, le goût pour les Fake News, la manipulation et la désinformation, au racisme ambiant justifié par une supposée "supériorité" naturelle de l'Algérie vis-à-vis de ses voisins directs et tous les autres pays africains, a entraîné les joueurs de l'équipe nationale de football, le staff et les membres de la Fédération Algérienne de Football (FAF) dans des délires affolants qui ont fait disparaître la culture de l'effort, du travail, de l'innovation, de l'abnégation et de la détermination, l'humilité et la remise en cause qui faisaient naguère la force des sportifs algériens. Explications.