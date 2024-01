Équipe d’Algérie : Belmadi réclamerait plus de 7 millions d’euros pour partir Sport Par: Rafik Tadjer 26 Janv. 2024 à 08:32 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Coup de théâtre dans l’affaire de la démission de Djamel Belmadi du poste de sélectionneur de l’équipe d’Algérie. Annoncée une première fois par l’agence officielle, puis une seconde fois par le président de la Fédération algérienne de football Walid Sadi, cette démission n’a pas été actée, selon plusieurs sources. Après l’élimination de l’Algérie de la CAN 2023 suite à sa défaite face à la Mauritanie (0-1) mardi 23 janvier, Djamel Belmadi a refusé de se prononcer sur son avenir à la tête de l’équipe nationale. « Nous allons parler de cette question une fois revenus dans notre pays », a-t-il dit en conférence de presse d’après-match. Mais les choses ne sont pas produites ainsi. D’abord, l’agence APS a annoncé mercredi matin la démission de Belmadi, en affirmant tenir l’information de source officielle. Lorsque Abdel Djaadaoui a perdu au Caire avec l’Algérie en 2001, il a démissionné sur le champ en ne réclamant pas le moindre dinar. Autres temps, autres moeurs… — Nabil Djellit (Nabil_djellit) January 25, 2024 Le coach des Verts aurait fait cette annonce à ses joueurs dans les vestiaires à la fin du match contre la Mauritanie, selon l’APS. Puis, en fin de journée de mercredi, alors que les joueurs et Belmadi n’étaient pas encore arrivés en Algérie, le président de la Fédération algérienne de football a annoncé la démission de Belmadi en affirmant qu’ils étaient parvenus à une séparation amiable. Équipe d’Algérie : Belmadi entame un bras de fer avec la FAF Curieusement et inhabituellement, Walid Sadi a fait cette annonce, avec son compte personnel sur les réseaux sociaux. Une telle annonce devait être faite dans un communiqué de la FAF. Les deux hommes se sont rencontrés jeudi au siège de la FAF à Dely Brahim sur les hauteurs d’Alger et selon plusieurs sources médiatiques, ils se seraient séparés sur un désaccord. Le journaliste algérien de Bein Sports Hafid Derradji, qui connaît bien les arcanes de l’équipe nationale, a écrit sur sa page Facebook, que Belmadi a refusé de signer la résiliation à l’amiable de son contrat avec la FAF, avec une indemnité de trois mois de salaire, soit plus de 612.000 euros. Selon lui, Djamel Belmadi a réclamé le versement de la totalité des mensualités jusqu’à la fin de son contrat en 2026, soit plus de plus 7 millions d’euros. Selon d’autres sources, Belmadi n’aurait pas apprécié la façon avec laquelle le président de la FAF a traité l’affaire de sa démission, et la fuite d’informations sur des contacts avec des entraîneurs étrangers dont Hervé Renard pour le remplacer. De son côté, le président de la FAF garde le silence. Il ne s’est pas encore exprimé sur les raisons de la débâcle des Verts et les conditions qui entourent le départ de Belmadi de l’équipe nationale. Cette affaire illustre une nouvelle fois la gestion chaotique et hasardeuse du football algérien par la Fédération. Après deux retentissants échecs en 2022 avec la double élimination de l’équipe d’Algérie au premier tour de la CAN 2021 et en barrage du Mondial 2022, Djamel Belmadi a été reconduit dans ses fonctions et a signé un nouveau contrat de quatre ans jusqu’en 2026.