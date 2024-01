ALGERIE : Malgré 3 grands échecs Belmadi ose demander le paiement de l’intégralité de son contrat, à qui est l

ALGERIE : Malgré 3 grands échecs Belmadi ose demander le paiement de l’intégralité de son contrat, à qui est la faute ? 2 jours ago 5 min read BELMADI SADI Facebook0 Twitter0 LinkedIn 0 Shares CAN 2023 – Suite à l’élimination prématurée de l’Algérie de la Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire, Djamel Belmadi a décidé de quitter son poste de sélectionneur national. Il a donné son accord de principe au président de la FAF, M Walid SADI, contre une indemnité de 3 mois. Ce qui représente une somme de 624 000 €. Walid SADI a tout réglé avec Belmadi en Côte d’Ivoire, mais La délégation était de retour à Alger mercredi, Belmadi et son staff avait rendez-vous avec M Walid Sadi au siège de la FAF à DEly Brahim le jeudi au milieu de l’après. Les 5 membres du staff de Belmadi ont signé la résiliation de leur contrat avec une indemnité de 2 mois. Mais à la surprise générale , l’ex sélectionneur national M Djamel Belmadi fait marche arrière, il exige le paiement de l’intégralité de son contrat. Chose que M Walid SADI refuse, car tout simplement, il ne s’agit pas d’un limogeage, mais d’un divorce à l’amiable. Les deux hommes se sont donnés de se revoir d’ici dimanche. Ce qui fait que les conditions de départ de Djamel Belmadi sont encore à éclaircir. Une signature du dernier contrat sans obligation de résultats La question qu’on doit se poser est pourquoi on n’a pas mis des clauses ou un contrat objectif dans le dernier contrat signé par Belmadi. Sachant qu’il vient d’essuyer deux gros échecs. Il a quitté la CAN 2022 dès la phase des poules. Et un échec lors du match barrage qualificatif au mondial 2022 face au Cameroun. C’est une erreur professionnelle grave. La seule condition mentionnée dans le contrat est la qualification de l’Algérie au mondial 2026. Belmadi a eu tous les moyens pour réussir lors de la CAN 2023 Il faut le dire, Djamel Belmadi a eu tout ce qu’il faut pour réussir un bon parcours de la CAN 2023. Une préparation spéciale au Togo, avec deux matchs sans retransmission télé ( face au Togo et au Burundi). La FAF a retapé à ses frais un hôtel à deux pas du stade de Bouaké. Toutes les 65 chambres de l’hôtel étaient à la disposition de la délégation algérienne. La phase de poules était un fiasco total pour Djamel Belmadi. L’équipe s’est inclinée face à la Mauritanie. Alors qu’un simple match nul suffisait pour que l’Algérie décroche son billet pour les 8es de finale. Belmadi n’a pas su injecter du sang neuf dans l’équipe type Sur le 11 entrant lors du premier match face à l’Angola, 7 joueurs étaient des vétérans de la CAN 2019. Et certains joueurs ont dépassé la trentaine. Belmadi a eu un renfort de qualité depuis quelques. Aouar, Chaïbi, Hedjam, Guitoun, Bouanani , Aït Nouri, Mandré , sans oublier Gouiri. Il y a de quoi construire une belle équipe autour de Bennacer ; Zerrouki , Boudaoui , Bensebaïni ; Atal et Belaïli puis Ounas, plus le bijou Mohamed Lamine Amoura. Le travail de Belmadi était brouillon, il y avait pas de stratégie. ON l’a vu contre la Mauritanie, l’équipe d’Algérie n’avait pas les automatismes qu’il faut. Alors que Belmadi avait bien la quasi-totalité des joueurs cités ci-dessus à sa disposition lors des journées Fifa de septembre – Octobre et de novembre. Face à la Mauritanie l’équipe était perdue sur le terrain. Le vrai réveil a lieu que durant le dernier quart d’heure. Que va faire Walid Sadi maintenant ? La balle est dans le camp de Belmadi, car il aurait donné sa parole à Walid Sadi En côte d’Ivoire pour qu’il ait un divorce à l’amiable entre les 2 parties. Il faut savoir que Belmadi a reçu durant deux ans une somme qui avoisine 5 millions d’euros, Sans qu’il gagne le moindre match lors de deux CAN consécutives, le mal est vraiment profond et le fiasco est énorme. En cas où les deux parties ne tombent pas d’accord sur un compromis, le dossier va se retrouver sur le bureau de la FIFA. Belmadi va avoir au minimum 6 mois d’indemnité. Et là il ne faut plus parler de contrat moral avec le peuple. Sur certains plateaux télé ça crie au sabotage Sur des plateaux télé algériennes, certains analystes dénoncent le sabotage de Djamel Belmadi par des gens qu’on ne désigne jamais pour pouvoir les identifier une fois pour toute. Mais est ce que c’est ces gens « saboteurs » qui ont choisi le 11 entrant lors de chaque match lors de cette CAN ?. est ce que ces gens « saboteurs » ont dicté la tactique de jeu à Belmadi ? Est-ce que c’est eux qui ont choisi les joueurs qui doivent jouer en deuxième mi-temps ; est ce que c’est eux qui ont imposé Mahrez dans le 11 entrant lors deux premiers matchs. Mais Belmadi avait tout pour réussir, mais il n’a pas su le faire. A part la première mi-temps face à l’Angola, l’équipe d’Algérie a montré un mauvais visage lors de cette CAN. L‘arbitrage catastrophique lors du match face au Burkina Faso ne cachera pas les lacunes de cette équipe nationale. algerie.football (MS)