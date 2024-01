LES VERTS Les Verts : Riyad Mahrez rejoint Al Ahli Djeddah pour 4 saisons 6 mois ago 1 min read Al Ahli Ma

LES VERTS Les Verts : Riyad Mahrez rejoint Al Ahli Djeddah pour 4 saisons 6 mois ago 1 min read Al Ahli Mahrez Facebook0 Twitter0 LinkedIn 0 Shares C’est fait, l’international algérien Riyad Mahrez, a rejoint officiellement Al Ahli Djeddah. Riyad Mahre s’engage ave Al-Ahli ce vendredi, pour une durée de 4 saisons. C’est avec tristesse que les supporters des Verts voient ce transfert. On ne verra plus Riyad Mahrez en Ligue des champions ou en Premier League. « L’attente est terminée : Riyad est bel et bien là », c’est ce qu’a annoncé le club saoudien sur les réseaux sociaux, alors que Manchester City a remercié son ancien joueur pour ses 5 années de service. Mahrez rejoint Édouard Mendy et Roberto Firmino Al Ahli a mis sur la table 35 millions d’euros pour s’offrir ce transfert. Après Cristiano Ronaldo en fin d’année dernière, puis Karim Benzema, N’Golo Kanté et Kalidou Koulibaly entre autres cet été, Mahrez rejoint à son tour le championnat de l’Arabie saoudite. Sous les couleurs d’Al-Ahli, Mahrez évoluera avec d’autres anciens pensionnaires de Premier League, comme Édouard Mendy et Roberto Firmino. algerie.football