Éliminatoires de la Coupe du monde de football 2026 Article principal : Coupe du monde de football 2026. Généralités Sport Football Organisateur(s) FIFA Édition 23e Date du 7 septembre 2023 à l'automne 2025 Participants Monde 211 pays répartis en 6 zones Les qualifications pour la Coupe du monde 2026 de football mettent aux prises 211 équipes nationales afin de désigner 45 des 48 formations qui disputeront la phase finale, le Canada, les États-Unis et le Mexique ayant automatiquement leur place en tant que pays hôtes de la compétition. Les éliminatoires se déroulent à partir de l'automne 2023 jusqu'à l'automne 2025. Répartition des équipes qualifiées par confédérations Les 45 places seront attribuées aux six confédérations de la FIFA. Le nombre d'équipes inscrites et de places qualificatives par confédération est le suivant : AFC (Asie) - 46 équipes - 8 ou 9 qualifiées CAF (Afrique) - 54 équipes - 9 ou 10 qualifiées CONCACAF (Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes) - 35 équipes - 6 à 8 qualifiées (dont le Canada, les États-Unis et le Mexique) CONMEBOL (Amérique du Sud) - 10 équipes - 6 ou 7 qualifiées OFC (Océanie) - 11 équipes - 1 ou 2 qualifiées UEFA (Europe) - 55 équipes - 16 qualifiées Les 48 qualifiés Les équipes qualifiées sont issues de phases éliminatoires continentales (disputées en groupes ou/et à élimination directe, avec d'éventuels barrages). Seules les équipes des pays organisateurs, le Canada, les États-Unis et le Mexique, sont exemptées de phase préliminaire et sont qualifiées d'office, ce qui n'est plus le cas pour le tenant du titre depuis l'édition de 2006.