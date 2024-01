Belmadi fait du chantage à l’Algérie et lui réclame 7 millions d’euros pour quitter son poste Abdou Semmar 27

Belmadi fait du chantage à l’Algérie et lui réclame 7 millions d’euros pour quitter son poste Partager 85 450 vues 26 janv. 2024 #pouvoir_algérien #abdousemmar #algeriepart Live d’Algérie Part avec Abdou Semmar : l'élimination cruelle de l'Algérie de la phase du groupe de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2024 est en train de donner naissance à un scandale politico-financier d'une extrême gravité. Et pour cause, la séparation à l'amiable annoncée le 24 janvier dernier par la Fédération Algérienne de Football (FAF) avec le sélectionneur Djamel Belmadi est finalement une information caduque puisque Belmadi a refusé de signer la résiliation à l’amiable de son contrat avec la FAF alors que cette dernière lui a proposé une indemnité généreuse de trois mois de salaire, soit plus de 612.000 euros, a pu confirmer Algérie Part au cours de ses investigations. Djamel Belmadi a réclamé directement et le versement de la totalité des mensualités jusqu’à la fin de son contrat en 2026, ce qui représente une somme très considérable dépassant les 7 millions d’euros car l'entraîneur algérien percevait le salaire le plus élevé du continent africain avec plus de 200 mille euros par mois. Naturellement, la FAF n'a pas les moyens ni l'envie de s'acquitter d'une telle coquette somme au profit d'un entraîneur qui a échoué magistralement lors des trois derniers exercices du football africain et mondial, à savoir la qualification pour la Coupe du Monde 2022 et les éliminations prématurées des deux dernières CAN 2022 et CAN 2024. Si le conflit opposant Belmadi à la FAF perdure, il risque d'atterrir sur le bureau de la la Chambre de Résolution des Litiges de la Fédération Internationale de Football (FIFA) qui est appelée communément le Tribunal du Football. Ce qui ne manquera pas de porter un énorme préjudice à l'image de l'Algérie sur la scène internationale. Voici les dessous de ce chantage immoral dans lequel a basculé aujourd'hui le football algérien.