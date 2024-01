Home > Sport26 Views3 Mins0 Comment Conflit FAF — Belmadi : Qui Tire Les Ficelles ? EDITEUR - 29 JANVIER 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Six jours après la défaite amère face à la Mauritanie, équivalant à une sortie peu glorieuse dès le premier tour de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), la situation contractuelle de Djamel Belmadi demeure dans le flou. Rien, absolument rien, n’a été clarifié entre la Fédération Algérienne de Football (FAF) et l’ex-sélectionneur national. Entre les deux, c’est l’impasse, dans la mesure où aucun accord n’a encore été trouvé entre les deux parties, pour une résiliation du contrat à l’amiable et dans la dignité. Et pourtant, alors que la confusion est totale, aggravée par le mutisme observé par Djamel Belmadi et Walid Sadi, des parties ayant leurs entrées à Dely Brahim continuent de distiller des informations comme si elles étaient dans le secret des dieux ! Le président de la FAF a-t-il commis une maladresse en annonçant sur son propre compte X le départ de l’entraineur de l’équipe nationale ? Ce dernier avait pourtant annoncé sa démission aux joueurs après le match perdu contre la Mauritanie, rappellent plusieurs sources. Apparemment, il n’était pas question d’indemnités et que son départ serait acté, dès son retour en Algérie. Que s’est-il passé pour qu’il revienne sur sa parole ? L’enchainement des contre-performances a rendu son départ irréversible, et en toute logique, il était conscient qu’il s’agissait de la seule issue. Tout le monde en était convaincu. Qu’est-ce qui a provoqué cette histoire d’indemnités ? Quel crédit donner à la sollicitation de Zinedine Zidane, Hervé Renard, ou encore Vahid Halilhodžić ? Si contact il y a, qui les a menés ? Il existe sûrement des parties situées dans l’environnement immédiat de la FAF, qui sont en train de tout faire pour envenimer la situation. Ça spécule de toutes parts, sauf que les Algériens en général et le public sportif en particulier continuent d’ignorer la vérité, en l’absence d’informations fiables et sourcées. Quelle que soit la situation, le sort de Djamel Belmadi est bel et bien scellé. Il est troublant que Hafid Derradji parle d’un départ imminent alors que le coach n’a pas accepté la proposition de résiliation à l’amiable faite par Sadi. Mais qui tire les ficelles d’un tel scénario, qui porte préjudice à la notoriété de l’Algérie ? Mohamed Mebarki