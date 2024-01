Equipe d’Algérie : pressenti pour succéder à Belmadi, Halilhodzic prend la parole Par Zakaria S 30 janvier 20

Equipe d’Algérie : pressenti pour succéder à Belmadi, Halilhodzic prend la parole Par Zakaria S 30 janvier 2024 à 12:50 Vahid Halilhodzic ne ferme pas la porte à un retour en équipe d’Algérie pour succéder à Djamel Belmadi. Le technicien bosniaque de 71 ans se dit ouvert à toute proposition de la fédération algérienne de football. Jusqu’au moment où nous mettons sous presse, Djamel Belmadi n’a toujours pas résilié son contrat avec la fédération algérienne de football. Certes, il a quitté Alger vers son domicile à Doha, au Qatar, hier après-midi. Mais aux dernières nouvelles, il serait bientôt de retour pour poursuivre les négociations avec Walid Sadi pour une séparation à l’amiable. 🟢 À LIRE AUSSI : Belmadi – FAF, le divorce encore loin d’être acté ? Même si le divorce entre les deux parties n’est pas encore acté, la FAF a d’ores et déjà commencé à chercher le successeur de Djamel Belmadi. Certes, les CV de différents techniciens sont sur la table de Sadi. Mais la piste la plus plausible, c’est celle menant vers Vahid Halilhodzic. Celui qui a marqué son passage en équipe d’Algérie entre 2011 et 2014, avec une qualification historique pour les huitièmes de la Coupe du Monde Brésil-2014, répond parfaitement au profil. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il fait l’unanimité. Vahid ouvert à toute proposition Libre de tout engagement, le technicien bosniaque de 71 ans ne ferme pas la porte à un retour en équipe d’Algérie. En effet, il est prêt à étudier l’offre de la fédération algérienne de football. Mais ce qu’il faut le savoir, c’est qu’il est très convoité. Nombreuses fédérations de différents pays au monde veulent s’offrir « le coach Vahid ». « J’ai une dizaine de propositions en ce moment. Je n’en ai même jamais eu autant dans ma vie. Je reste à l’écoute ». A-t-il confié, dans une déclaration accordée au média « Goal ». Rappelons que la FAF a tenté Zinedine Zidane. Mais la légende du football français a décliné « poliment » la proposition de la première instance du football algérien.